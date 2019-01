24 янв 2019



LEE KERSLAKE в Hall Of Heavy Metal History



LEE KERSLAKE был принят в Hall Of Heavy Metal History 23 января в Marriott Delta Garden Grove, Anaheim, California. Презентация двух платиновых наград за участие в записи первых альбомов вокалиста BLACK SABBATH снималась для документального фильма. Речь музыканта доступна ниже.









Kerslake has been working on the aforementioned autobiographical documentary as well as a new album called "Eleventeen", which he hopes will come out this year.













+0 -1









просмотров: 203