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Ozzy Osbourne

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24 янв 2019 : 		 LEE KERSLAKE в Hall Of Heavy Metal History

21 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE отмечает годовщину инцидента с летучей мышью

20 янв 2019 : 		 LEE KERSLAKE получил от OZZY OSBOURNE платину

28 дек 2018 : 		 JAKE E. LEE заявил, что сыграл бы с OZZY OSBOURNE снова

27 дек 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я никогда не остановлюсь»

21 дек 2018 : 		 У SHARON и OZZY OSBOURNE одинаковые пароли

20 дек 2018 : 		 OZZY OSBOURNE об OZZFEST'e в Новый год: «Хочу дать фанатам лучшее!»

17 дек 2018 : 		 BOB DAISLEY о гитаристах OZZY OSBOURNE: «Ozzy никогда не хотел заменять Рэнди Роадса Гэри Муром»

28 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Без Tony мы так бы и сидели на репточке с пальцем в заднице и спрашивали: "Ну а дальше-то что?"»

27 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Брекзит? Что за брекзит?»

6 ноя 2018 : 		 SHARON OSBOURNE об OZZY: «Я не доверяю ему до такой степени, что могу его бросить»

2 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE полон сил

23 окт 2018 : 		 OZZY OSBOURNE подцепил cтафилококк

7 окт 2018 : 		 OZZY OSBOURNE был прооперирован

27 сен 2018 : 		 SHARON OSBOURNE об ответе AEG

25 сен 2018 : 		 OZZY OSBOURNE отозвал иск к AEG

13 сен 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Тур называется "No More Tours" а не "No More Tours Ever"»

6 сен 2018 : 		 Выиграй шоу с OZZY OSBOURNE

4 сен 2018 : 		 OZZY OSBOURNE поедет в тур с JUDAS PRIEST

1 сен 2018 : 		 OZZY OSBOURNE открыл североамериканскую часть тура

31 авг 2018 : 		 У OZZY OSBOURNE есть идеи для нового альбома

6 авг 2018 : 		 OZZY OSBOURNE выиграл первый раунд суда против AEG

25 июл 2018 : 		 OZZY OSBOURNE купил грузовик льда

10 июл 2018 : 		 Видео с выступления OZZY OSBOURNE в Израиле

4 июл 2018 : 		 Адвокаты OZZY OSBOURNE ответили на предложение AEG

15 июн 2018 : 		 Видео с выступления OZZY OSBOURNE
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|||| 24 янв 2019

LEE KERSLAKE в Hall Of Heavy Metal History



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LEE KERSLAKE был принят в Hall Of Heavy Metal History 23 января в Marriott Delta Garden Grove, Anaheim, California. Презентация двух платиновых наград за участие в записи первых альбомов вокалиста BLACK SABBATH снималась для документального фильма. Речь музыканта доступна ниже.



Terminally Ill LEE KERSLAKE Presented With OZZY OSBOURNE Platinum Albums At 'Hall Of Heavy Metal History' (Video)

Kerslake has been working on the aforementioned autobiographical documentary as well as a new album called "Eleventeen", which he hopes will come out this year.






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