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Ozzy Osbourne

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GEORGE LYNCH трижды пробовался в группу OZZY OSBOURNE'a



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В новом интервью The Metal Voice бывший гитарист DOKKEN George Lynch ответил на вопрос о том, контактировал ли он с легендарным гитаристом Ozzy Osbourne'а Рэнди Роадсом, когда они оба появились на рок-сцене Лос-Анджелеса в конце 1970-х годов:

«Мы часто играли вместе. Мы репетировали на одной и той же репетиционной площадке и выступали в одних и тех же залах, так что у нас было много возможностей тусоваться, делиться секретами и время от времени разговаривать. Мы не были друзьями или кем-то в этом роде, но мы были в одном бизнесе и крутились в одних и тех же кругах, и постоянно сталкивались друг с другом. Я знал, что он ценит мою игру, ему нравится моя игра, и он часто приводил на концерты людей, включая свою маму.
Мы оба играли с Ozzy несколько раз, и я три раза почти попал к нему в команду, но Рэнди меня обошёл. И тогда было понимание, что кто бы из нас ни получил это место, другой будет преподавать в Мусонии [школе музыки, которая была основана более 70 лет назад мамой Рэнди, Делорес Роадс]. Ну я получил утешительный приз. Он сказал своей маме, что если с ним что-нибудь случится, он хочет, чтобы я, если будет такая возможность, получил работу, если я захочу, так что я это и сделал».

George в первый раз пробовался на должность лид-гитариста Ozzy в 1979 году, проиграв Роадсу, во второй раз это было в 1982 году, когда Осборн искал кого-то, кто заменит Брэда Гиллиса. По словам Lynch'a, он собирался занять это место, но Оззи передумал и решил продолжить свою деятельность с Jake'ом E. Lee.

GEORGE LYNCH Says He Was Up For Guitarist Position In OZZY OSBOURNE








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