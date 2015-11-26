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Ozzy Osbourne

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28 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE начал работу над новым альбомом

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24 сен 2020 : 		 У внучки OZZY OSBOURNE обнаружен COVID-19

21 сен 2020 : 		 Дочь OZZY OSBOURNE выпустит альбом

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20 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE почтил память Ли Керслейка

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16 сен 2020 : 		 Выходит расширенная версия альбома OZZY OSBOURNE

14 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE больше не хочет выступать с BLACK SABBATH

11 сен 2020 : 		 Новая фигурка OZZY OSBOURNE'а

10 сен 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я еще не закончил»

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31 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Уйду на пенсию, когда услышу звук гвоздя, входящего в гроб»

30 авг 2020 : 		 Бывшие музыканты MACHINE HEAD MACHINE HEAD, DREAM THEATER, QUIET RIOT исполняют OZZY OSBOURNE

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23 авг 2020 : 		 OZZY OSBOURNE раскритиковал Дональда Трампа за реакцию на коронавирус: «Этот парень ведёт себя как дурак»
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OZZY OSBOURNE: «За последние 18 месяцев я сблизился с TONY IOMMI сильнее, чем когда-либо»



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В рамках празднования 40-летия дебютного сольного альбома "Blizzard Of Ozz" Ozzy Osbourne рассказал ведущему Мэтту Пинфилду о третьем треке с пластинки "Goodbye To Romance", который был написан об увольнении Osbourne'а из BLACK SABBATH:

«Это была первая песня, которую мы сочинили [Ozzy, гитарист Рэнди Роадс и басист Bob Daisley]. Это была песня, в которой я написал, что, может быть, мы встретимся в итоге, и я рад, что так и произошло.

Ребята из SABBATH никогда не покидали мои мысли, независимо от того, нравились они мне в этот день или нет. Последние 18 месяцев, с того момента, как я оказался прикованным к постели, [гитарист SABBATH] Tony Iommi очень поддерживал меня — он был очень участлив. За последние 18 месяцев я сблизился с ним сильнее, чем когда-либо. У нас не бывало такого, чтобы мы не ладили годами. Но что бы он ни делал до этого, и что бы я ни делал до этого...

Когда ты прикован к постели, ты понимаешь, кто твои настоящие друзья. И вот что я вам скажу: Jonathan [Davis] из KORN поддерживал меня, а я едва знал его по Оззфестам.

Так важно, когда ты лёжнем лежишь, что кто-то заботится о тебе, и это заставляет задуматься. Это всё, что тебе нужно: телефонный звонок или смс. Это дорогого стоит».

OZZY OSBOURNE:





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