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ZAKK WYLDE не участвовал в новом альбоме OZZY OSBOURNE



ZAKK WYLDE не участвовал в работе над новым альбомом OZZY OSBOURNE — об этом музыкант сообщил в рамках программы "Trunk Nation With Eddie Trunk" и добавил, что с радостью покормит песиков, если босс скажет надо.







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