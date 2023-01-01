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Почему OZZFEST приказал долго жить



SHARON OSBOURNE в новом эпизоде семейного подкаста, в частности, рассказала о причинах, по которым фестиваль OZZFEST прекратил своё существование:



«Да, это был очень странный балаган, потому что все группы были нашими товарищами, но менеджеры были жадными и почему-то думали, что мы заработаем на этом миллиарды, а это было не так. Мы получали прибыль. Но мы совсем не собирались зарабатывать на нём на пенсию. А менеджеры и агенты хотели всё больше и больше, и дальше делать это было просто нерентабельно. Мы остановились, потому что экономически это не было оправданно.



Много-много лет назад одна из групп — это был второй Ozzfest, или третий — не выходила на сцену, пока я не согласилась дать им ещё 10 000 долларов. Они всё откладывали, и я согласилась: "Конечно, конечно, я вам дам"».



На просьбу Jack'a назвать имя музыканта, о котором идёт речь, Sharon ответила:



«Glenn Danzig», на что Jack отреагировал: «Зачем ты защищаешь этого придурка?»



Sharon отметила, что она им так и не дала то, что они хотели:



«Они продолжали играть, а я сказала: "Да пошли вы. Вы подписали контракт, ваш агент согласовал его, а вы просто нагло вымогаете деньги!»







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