сегодня



Тур OZZY OSBOURNE и JUDAS PRIEST перенесен на 2023



Ранее намеченный на 2019 год, совместный тур OZZY OSBOURNE и JUDAS PRIEST вновь перенесен — на этот раз на 2023. Новые даты доступны здесь. http://www.ozzy.com





+0 -0



( 10 ) просмотров: 1402

