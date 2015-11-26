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Ozzy Osbourne

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24 ноя 2021 : 		 Тур OZZY OSBOURNE и JUDAS PRIEST перенесен на 2023

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4 окт 2021 : 		 JEFF BECK, ERIC CLAPTON, TONY IOMMI и ZAKK WYLDE на новом альбоме OZZY OSBOURNE

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Тур OZZY OSBOURNE и JUDAS PRIEST перенесен на 2023



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Ранее намеченный на 2019 год, совместный тур OZZY OSBOURNE и JUDAS PRIEST вновь перенесен — на этот раз на 2023. Новые даты доступны здесь.



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КомментарииСкрыть/показать 10 )

father


24 ноя 2021, 17:41		https://darkside.ru/news/107621/ - переносят с мая 2019
https://www.darkside.ru/news/119918/ - с апреля 2020

Darkside.ru Member

Blindman


24 ноя 2021, 17:50		Вроде с этого начинается новость, не ? :))

father


24 ноя 2021, 17:58		Ну там поподробнее, как все предельно уверены, что всё будет чётко:)

Умник


24 ноя 2021, 17:58		Да не будет крупных концертов, по крайней мере в РФ точно. Вон недавно на мейден билеты продавать начали. Хоть это и осталась последняя моя мечта по посещению, но билет я если и куплю, то 30го мая, когда уже точно не отменят, не перенесут и тд.
Увы, пока в мире не признают все вакцины у всех, а лучше закончится пандемия, никаких крупных мероприятий мы не увидим

AlexTronenko


24 ноя 2021, 18:03		Мне перед пандемией удалось посетить два концерта, о которых мечтал Eagles и Kiss, в планах еще две группы которые мечтаю увидеть живем - AC/DC и Мэйден, но хз получится ли, особенно первых, Брайан моложе не становится, в след году 75 лет уже ему

olly71


24 ноя 2021, 18:05		Кто то ещё смеётся с этого анекдота ?

Darkside.ru Member

Starbreaker


24 ноя 2021, 18:41		Крупные концерты и даже фестивали в ССА уже с конца лета полным ходом идут. Клубные по Европе тоже до недавнего времени возвращались постепенно.
В Киеве вон на днях Транквилити спокойно отыграли.
Всё очень индивидуально.
Я бы не стал зарекаться, что Мейдын следующим летом прямо вот точно не будет.

К тому же, не забывайте про формат COVID-free, который теперь и у нас повсеместен.
Если не будут вводится прямо жёсткие целенаправленные локдауны, то концерты под этой маркой должны состоятся, поскольку технически уже не подвержены внезапным переменам по рассадке-вместимости и т.д.
Если только не будет лететь весь тур вместе с Европой - но в этом уже не будет вины наших промоутеров)

Evil3062


24 ноя 2021, 18:51		да ничего не произойдет...

Saint Portnoy


24 ноя 2021, 19:29		Ковид-фри - это, конечно, хорошо и понятно. Фронтменам бы дожить до тура

GrimDeadReaper


24 ноя 2021, 19:39		Умник
Чемпионат Европы по футболу не крупное мероприятие? Тут проблема в том, что у нас без проблем могут проводиться только "правильные" мероприятия. Всем остальным приходится либо плясать с бубном, либо бесконечно всё переносить. Хотя система Covid-free действительно похожа на более-менее благоприятный выход из ситуации.

P. S. Завидую тем, кто мечтает посетить концерты 1-2 групп. Мне бы успеть десятка три: от совсем клубного уровня до стадионных. )


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