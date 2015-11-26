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*PAUL STANLEY — о биполярном расстройстве Канье Уэста 20
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Ozzy Osbourne

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27 июл 2020 : 		 Новая песня дочки OZZY OSBOURNE

22 июл 2020 : 		 OZZY OSBOURNE работает над новым альбомом

8 июл 2020 : 		 OZZY OSBOURNE For President!

23 июн 2020 : 		 OZZY OSBOURNE — о своём восстановлении

22 июн 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Мне повезло больше, чем Бону Скотту

21 июн 2020 : 		 NUNO BETTENCOURT — о том, как отказался от предложения присоединиться к группе OZZY OSBOURNE: «Глупая ошибка»

10 июн 2020 : 		 Сын OZZY OSBOURNE: «Папа скучает»

9 июн 2020 : 		 Басист OZZY OSBOURNE'а не переживает из-за того, что не работал над альбомом "Ordinary Man"

26 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE сказал, что создание нового альбома вытащило его из состояния безысходности

25 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «"Ordinary Man" — мой первый трезвый альбом»

23 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE : «Думал, что Sharon меня бросит, когда узнает, какой я»

21 май 2020 : 		 Сын OZZY OSBOURNE: «Отцу было тяжело смириться с диагнозом»

19 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE все оставит детям

7 май 2020 : 		 Фильм об OZZY и SHARON OSBOURNE в работе

2 май 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я не планировал» записывать новый альбом

29 апр 2020 : 		 Кто может считаться «рок-звездой»? Отвечает SHARON OSBOURNE

19 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE пожертвует часть средств в Keep Memory Alive

18 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я, должно быть, самый счастливый человек в мире»

16 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE пожертвует часть средств в фонд Майкла Джей Фокса

14 апр 2020 : 		 SHARON OSBOURNE: «OZZY поедет в Швейцарию, но позже»

8 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE демонстрирует прогресс

2 апр 2020 : 		 OZZY OSBOURNE отменил визит в Швейцарию

30 мар 2020 : 		 OZZY OSBOURNE практикует самоизоляцию

24 мар 2020 : 		 Stay Home For OZZY OSBOURNE

18 мар 2020 : 		 У продюсера OZZY OSBOURNE коронавирус

15 мар 2020 : 		 Сын OZZY OSBOURNE раскритиковал людей, скупающих туалетную бумагу из-за коронавируса: «Хроническая диарея — не симптом коронавируса»
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|||| сегодня

Новая песня дочки OZZY OSBOURNE



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Aimée Osbourne, дочка OZZY OSBOURNE, опубликовала видео на новую композицию "Shared Something With The Night", которое доступно для просмотра ниже.

OZZY OSBOURNE's Daughter AIMГ‰E Releases New Single From ARO Project, 'Shared Something With The Night'








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КомментарииСкрыть/показать 3 )

sibterminator


27 июл 2020, 21:49		Секси!

Lord Iscariah


27 июл 2020, 21:56		Скучная хрень

Xander


27 июл 2020, 22:05		Сделала пластику, стала секси)


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