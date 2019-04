сегодня



OZZY OSBOURNE : «Я так горжусь тем, что сделал в своей жизни»



В продажу поступили билеты на выставку "Home of Metal: Black Sabbath - 50 Years", посвящённую истории хэви-металла. Выставка будет открыта для публики с 26 июня по 29 сентября в Бирмингемском музее и художественной галерее.



В начале 1960-х в Бирмингеме, Англия, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler и Bill Ward создали BLACK SABBATH, в свою очередь, придумав новый звук, новую эстетику и новую музыкальную культуру — хэви-металл. При полной поддержке оригинальных основателей BLACK SABBATH выставка подробно расскажет об истории этой культовой группы как пионеров хэви-металла и их связях с Бирмингемом, в шоу, которое отметит их значительный вклад в британское музыкальное наследие и их уникальное отношение к своим поклонникам.



Ozzy рассказал о своей гордости за Бирмингем в новом трейлере "Home of Metal: Black Sabbath - 50 Years", заявив, что он никогда не пытался избежать своих корней в Бирмингеме, и призвал поклонников следовать своим собственным мечтам:



«Что бы люди обо мне ни думали — и у меня нет возможности часто посещать Бирмингем — я никогда не пытался скрыть свой акцент, и я никогда не отрицал, что я из Бирмингема.



Я так горжусь тем, что я сделал в своей жизни, — это невероятно. Просто следуй за своими мечтами, потому что знаешь что? Время от времени они сбываются.



Для меня большая честь быть частью "Home Of Metal". Я просто парень из Бирмингема, который благодарен судьбе на протяжении всей карьеры, что есть такие преданные фанаты».



Iommi сказал:



«Фанаты — наша жизненная сила. Они всегда были рядом, чтобы поддержать нас».



Butler добавил:



«Я всегда утверждал, что поклонники SABBATH — самые лояльные, честные и самостоятельно мыслящие из всех. Я благодарю всех и каждого за невероятную поддержку на протяжении многих лет».



















