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Ozzy Osbourne

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23 апр 2019 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я так горжусь тем, что сделал в своей жизни»

12 апр 2019 : 		 OZZY OSBOURNE повредил металлические стержни, установленные в его грудную клетку после аварии на квадроцикле

10 апр 2019 : 		 3D-винил OZZY OSBOURNE выйдет осенью

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20 мар 2019 : 		 OZZY OSBOURNE почтил память Берни Торме

14 мар 2019 : 		 OZZY OSBOURNE «вернулся к обычным делам»

20 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE отменил концерты в Австралии, Новой Зеландии и Японии

16 фев 2019 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE на искусственной вентиляции лёгких

14 фев 2019 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE попал в отделение интенсивной терапии

13 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE может дышать самостоятельно

11 фев 2019 : 		 Дебютный альбом OZZY OSBOURNE в пятый раз получил платиновый статус

10 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE переведён в отделение интенсивной терапии: «Худшее уже позади»

8 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE'у стало лучше

7 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE госпитализирован после осложнений из-за гриппа

5 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я не ухожу, я просто не буду колесить по миру»

30 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE перенес тур на осень

30 янв 2019 : 		 Байопик о SHARON и OZZY OSBOURNE будет не о сексе, наркотиках и рок-н-ролле

28 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE пропустит четыре концерта из-за простуды

24 янв 2019 : 		 LEE KERSLAKE в Hall Of Heavy Metal History

21 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE отмечает годовщину инцидента с летучей мышью

20 янв 2019 : 		 LEE KERSLAKE получил от OZZY OSBOURNE платину

28 дек 2018 : 		 JAKE E. LEE заявил, что сыграл бы с OZZY OSBOURNE снова

27 дек 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я никогда не остановлюсь»

21 дек 2018 : 		 У SHARON и OZZY OSBOURNE одинаковые пароли
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OZZY OSBOURNE: «Я так горжусь тем, что сделал в своей жизни»



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В продажу поступили билеты на выставку "Home of Metal: Black Sabbath - 50 Years", посвящённую истории хэви-металла. Выставка будет открыта для публики с 26 июня по 29 сентября в Бирмингемском музее и художественной галерее.

В начале 1960-х в Бирмингеме, Англия, Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Geezer Butler и Bill Ward создали BLACK SABBATH, в свою очередь, придумав новый звук, новую эстетику и новую музыкальную культуру — хэви-металл. При полной поддержке оригинальных основателей BLACK SABBATH выставка подробно расскажет об истории этой культовой группы как пионеров хэви-металла и их связях с Бирмингемом, в шоу, которое отметит их значительный вклад в британское музыкальное наследие и их уникальное отношение к своим поклонникам.

Ozzy рассказал о своей гордости за Бирмингем в новом трейлере "Home of Metal: Black Sabbath - 50 Years", заявив, что он никогда не пытался избежать своих корней в Бирмингеме, и призвал поклонников следовать своим собственным мечтам:

«Что бы люди обо мне ни думали — и у меня нет возможности часто посещать Бирмингем — я никогда не пытался скрыть свой акцент, и я никогда не отрицал, что я из Бирмингема.

Я так горжусь тем, что я сделал в своей жизни, — это невероятно. Просто следуй за своими мечтами, потому что знаешь что? Время от времени они сбываются.

Для меня большая честь быть частью "Home Of Metal". Я просто парень из Бирмингема, который благодарен судьбе на протяжении всей карьеры, что есть такие преданные фанаты».

Iommi сказал:

«Фанаты — наша жизненная сила. Они всегда были рядом, чтобы поддержать нас».

Butler добавил:

«Я всегда утверждал, что поклонники SABBATH — самые лояльные, честные и самостоятельно мыслящие из всех. Я благодарю всех и каждого за невероятную поддержку на протяжении многих лет».



OZZY OSBOURNE:






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