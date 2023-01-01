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ZAKK WYLDE обратился к OZZY OSBOURNE: «Только свистни»



ZAKK WYLDE выразил слова поддержки OZZY OSBOURNE'у:



«Ozz, продолжай держать удар и оставаться сильным и позитивным. Все молятся и переживают за тебя. Твоя сила, стойкость и сердце льва — лишь одна из многих причин, по которым ты являешься кумиром для меня и миллионов людей по всему миру — если ты готов действовать, мы будем рядом. Я люблю тебя, Ozz. Zakk, XOXO».





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