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Ozzy Osbourne

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|||| 10 янв 2024

OZZY OSBOURNE: «Я буду стараться изо всех сил поправиться настолько, чтобы дать несколько концертов»



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Ozzy и Sharon Osbourne, а также их дети Jack и Kelly выпустили восемнадцатый эпизод своего возрождённого подкаста.

Легендарный вокалист BLACK SABBATH, который в последние годы страдает от ряда проблем со здоровьем, рассказал о своём состоянии:

«Я уже не так часто обращаюсь к врачам. Теперь у меня болезнь Паркинсона, поэтому мне приходится посещать врача-паркинсолога. Но я больше не буду оперироваться».
Вспоминая о последней операции, которую он перенёс в сентябре 2023 года, Оззи сказал:

«Когда я вышел из операционной, я сказал Sharon: "В каком состоянии я сейчас буду, в таком и останусь. Я не могу больше оперироваться". За пять лет у меня было семь операций.

Я медленно восстанавливаюсь. Я уже не так молод, как раньше, поэтому восстановление после операций занимает больше времени, чем раньше».
Оззи также в очередной раз заявил о своём желании вернуться на сцену в 2024 году:

«Я буду стараться изо всех сил поправиться настолько, чтобы дать несколько концертов».




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КомментарииСкрыть/показать 2 )

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10 янв 2024
ChatGPT
жену свою приструни)))))
Like!1
10 янв 2024
F
Fo0x
Бабка пока досуха Оззика не выжмет, не успокоится.

просмотров: 2241

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