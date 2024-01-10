10 янв 2024



OZZY OSBOURNE: «Я буду стараться изо всех сил поправиться настолько, чтобы дать несколько концертов»



Ozzy и Sharon Osbourne, а также их дети Jack и Kelly выпустили восемнадцатый эпизод своего возрождённого подкаста.



Легендарный вокалист BLACK SABBATH, который в последние годы страдает от ряда проблем со здоровьем, рассказал о своём состоянии:



«Я уже не так часто обращаюсь к врачам. Теперь у меня болезнь Паркинсона, поэтому мне приходится посещать врача-паркинсолога. Но я больше не буду оперироваться».

Вспоминая о последней операции, которую он перенёс в сентябре 2023 года, Оззи сказал:



«Когда я вышел из операционной, я сказал Sharon: "В каком состоянии я сейчас буду, в таком и останусь. Я не могу больше оперироваться". За пять лет у меня было семь операций.



Я медленно восстанавливаюсь. Я уже не так молод, как раньше, поэтому восстановление после операций занимает больше времени, чем раньше».

Оззи также в очередной раз заявил о своём желании вернуться на сцену в 2024 году:



«Я буду стараться изо всех сил поправиться настолько, чтобы дать несколько концертов».







+0 -0



( 2 ) просмотров: 2241

