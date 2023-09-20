20 сен 2023



OZZY OSBOURNE готовится к последней операции



OZZY OSBOURNE в подкасте "The Osbournes" сказал своему сыну Jack'y:



«Завтра мне предстоит последняя операция на шее. И это будет последняя операция, потому что я больше не могу. Независимо от того, как все закончится после завтрашнего дня, я больше не буду этого делать. Я больше не могу».



На вопрос своего сына о том, как он относится к операции, 74-летний вокалист BLACK SABBATH сказал:



«Все в порядке. Это все равно, что сейчас пойти постричься на хрен... Но мне стало немного лучше, я так считаю. Мои ноги при ходьбе чувствуют себя так, как будто к ним привязаны кирпичи. Сегодня я впервые за долгое время поднялся по лестнице и спустился вниз, а ноги как будто в водолазных ботинках. Думаю, это нервы... Потом я подумал, что, может быть, мне просто нужно встать с задницы и несколько раз пройтись вокруг квартала».







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