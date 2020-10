сегодня



MASTODON, DARKEST HOUR, BARONESS, KVELERTAK исполняют OZZY OSBOURNE



Музыканты MASTODON, DARKEST HOUR, BARONESS, KVELERTAK, входящие в проект Two Minutes To Late Night, представили собственное прочтение композиции OZZY “Over The Mountain”. http://www.ozzy.com







