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OZZY OSBOURNE может дышать самостоятельно



Ozzy Osbourne «идёт на поправку» и «может дышать самостоятельно» спустя неделю после того, как он попал в больницу после осложнений из-за гриппа.



12 февраля Sharon Osbourne в ток-шоу "The Talk" рассказала о состоянии своего мужа: «Он переведён из отделения интенсивной терапии и может дышать самостоятельно. Он идёт на поправку. И я просто хотела выразить огромную благодарность каждому, кто присылал добрые пожелания. Он удивлён реакцией на ситуацию, и для него это отчасти горько и радостно, потому что он ошеломлён, но в то же время ему грустно».















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