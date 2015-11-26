Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от YNGWIE MALMSTEEN 72
*Лидер BURZUM: «Меня сыграл толстый еврей? Я, если что, сканд... 56
*DEEP PURPLE начнут работу над новым альбомом в 2019 году 40
*ROGER WATERS потребовал от Дональда Трампа оставить Венесуэл... 26
*14-летний мультиинструменталист исполнил песню DREAM THEATER 26
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



13 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE может дышать самостоятельно

11 фев 2019 : 		 Дебютный альбом OZZY OSBOURNE в пятый раз получил платиновый статус

10 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE переведён в отделение интенсивной терапии: «Худшее уже позади»

8 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE'у стало лучше

7 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE госпитализирован после осложнений из-за гриппа

5 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я не ухожу, я просто не буду колесить по миру»

30 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE перенес тур на осень

30 янв 2019 : 		 Байопик о SHARON и OZZY OSBOURNE будет не о сексе, наркотиках и рок-н-ролле

28 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE пропустит четыре концерта из-за простуды

24 янв 2019 : 		 LEE KERSLAKE в Hall Of Heavy Metal History

21 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE отмечает годовщину инцидента с летучей мышью

20 янв 2019 : 		 LEE KERSLAKE получил от OZZY OSBOURNE платину

28 дек 2018 : 		 JAKE E. LEE заявил, что сыграл бы с OZZY OSBOURNE снова

27 дек 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я никогда не остановлюсь»

21 дек 2018 : 		 У SHARON и OZZY OSBOURNE одинаковые пароли

20 дек 2018 : 		 OZZY OSBOURNE об OZZFEST'e в Новый год: «Хочу дать фанатам лучшее!»

17 дек 2018 : 		 BOB DAISLEY о гитаристах OZZY OSBOURNE: «Ozzy никогда не хотел заменять Рэнди Роадса Гэри Муром»

28 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Без Tony мы так бы и сидели на репточке с пальцем в заднице и спрашивали: "Ну а дальше-то что?"»

27 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Брекзит? Что за брекзит?»

6 ноя 2018 : 		 SHARON OSBOURNE об OZZY: «Я не доверяю ему до такой степени, что могу его бросить»

2 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE полон сил

23 окт 2018 : 		 OZZY OSBOURNE подцепил cтафилококк

7 окт 2018 : 		 OZZY OSBOURNE был прооперирован

27 сен 2018 : 		 SHARON OSBOURNE об ответе AEG

25 сен 2018 : 		 OZZY OSBOURNE отозвал иск к AEG

13 сен 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Тур называется "No More Tours" а не "No More Tours Ever"»
Показать далее
| - |
|||| сегодня

OZZY OSBOURNE может дышать самостоятельно



*
zoom
*
* *
Ozzy Osbourne «идёт на поправку» и «может дышать самостоятельно» спустя неделю после того, как он попал в больницу после осложнений из-за гриппа.

12 февраля Sharon Osbourne в ток-шоу "The Talk" рассказала о состоянии своего мужа: «Он переведён из отделения интенсивной терапии и может дышать самостоятельно. Он идёт на поправку. И я просто хотела выразить огромную благодарность каждому, кто присылал добрые пожелания. Он удивлён реакцией на ситуацию, и для него это отчасти горько и радостно, потому что он ошеломлён, но в то же время ему грустно».



OZZY OSBOURNE Is




Like!+11Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).





просмотров: 1577

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2019 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом