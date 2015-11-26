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Ozzy Osbourne

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10 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE переведён в отделение интенсивной терапии: «Худшее уже позади»

8 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE'у стало лучше

7 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE госпитализирован после осложнений из-за гриппа

5 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я не ухожу, я просто не буду колесить по миру»

30 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE перенес тур на осень

30 янв 2019 : 		 Байопик о SHARON и OZZY OSBOURNE будет не о сексе, наркотиках и рок-н-ролле

28 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE пропустит четыре концерта из-за простуды

24 янв 2019 : 		 LEE KERSLAKE в Hall Of Heavy Metal History

21 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE отмечает годовщину инцидента с летучей мышью

20 янв 2019 : 		 LEE KERSLAKE получил от OZZY OSBOURNE платину

28 дек 2018 : 		 JAKE E. LEE заявил, что сыграл бы с OZZY OSBOURNE снова

27 дек 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я никогда не остановлюсь»

21 дек 2018 : 		 У SHARON и OZZY OSBOURNE одинаковые пароли

20 дек 2018 : 		 OZZY OSBOURNE об OZZFEST'e в Новый год: «Хочу дать фанатам лучшее!»

17 дек 2018 : 		 BOB DAISLEY о гитаристах OZZY OSBOURNE: «Ozzy никогда не хотел заменять Рэнди Роадса Гэри Муром»

28 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Без Tony мы так бы и сидели на репточке с пальцем в заднице и спрашивали: "Ну а дальше-то что?"»

27 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Брекзит? Что за брекзит?»

6 ноя 2018 : 		 SHARON OSBOURNE об OZZY: «Я не доверяю ему до такой степени, что могу его бросить»

2 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE полон сил

23 окт 2018 : 		 OZZY OSBOURNE подцепил cтафилококк

7 окт 2018 : 		 OZZY OSBOURNE был прооперирован

27 сен 2018 : 		 SHARON OSBOURNE об ответе AEG

25 сен 2018 : 		 OZZY OSBOURNE отозвал иск к AEG

13 сен 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Тур называется "No More Tours" а не "No More Tours Ever"»

6 сен 2018 : 		 Выиграй шоу с OZZY OSBOURNE

4 сен 2018 : 		 OZZY OSBOURNE поедет в тур с JUDAS PRIEST
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OZZY OSBOURNE переведён в отделение интенсивной терапии: «Худшее уже позади»



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Как сообщалось ранее, недавно Ozzy Osbourne попал в больницу Университета Южной Калифорнии из-за осложнений после гриппа.

Как сообщает британское издание Mirror, Osbourne был «отправлен в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения состояния здоровья». Он был доставлен в критическом состоянии в частную больницу после обострения бронхита из-за опасений, что всё это перерастёт в пневмонию, которая может стать смертельной для пациентов его возраста (Ozzy сейчас 70 лет).

По словам неназванного источника, «врачи заверили всех, что он попал в лучшие руки. Ozzy — боец, и ему становится лучше день ото дня. Худшее позади, он снова улыбается и не может дождаться момента, когда выйдет на сцену».

OZZY OSBOURNE Rushed To Intensive Care Due To Health Concerns -




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КомментарииСкрыть/показать 3 )

MegBegb


10 фев 2019, 11:49		Про Дио и Ханнемана помнится тоже говорили, что они "попали в лучшие руки"...

r2d2


10 фев 2019, 12:10		Потом удивляются почему он жив еще, всю жизнь ведь бухал и наркоманил, а так долго живет. Да потому что может себе позволить медицину за бешеное бабло, в отличии от простых алкашей, которые бы уже давно откинулись. А то боец, хуец... при баблец:)

father


10 фев 2019, 12:34		Да, я до сих пор с грустью вспоминаю последнее обращение Дио к поклонникам, он тоже уверял, что всё будет ок, и что будет много новой музыки или как-то так. Повторюсь, никто не бессмертен.


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