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OZZY OSBOURNE переведён в отделение интенсивной терапии: «Худшее уже позади»



Как сообщалось ранее, недавно Ozzy Osbourne попал в больницу Университета Южной Калифорнии из-за осложнений после гриппа.



Как сообщает британское издание Mirror, Osbourne был «отправлен в отделение интенсивной терапии из-за ухудшения состояния здоровья». Он был доставлен в критическом состоянии в частную больницу после обострения бронхита из-за опасений, что всё это перерастёт в пневмонию, которая может стать смертельной для пациентов его возраста (Ozzy сейчас 70 лет).



По словам неназванного источника, «врачи заверили всех, что он попал в лучшие руки. Ozzy — боец, и ему становится лучше день ото дня. Худшее позади, он снова улыбается и не может дождаться момента, когда выйдет на сцену».











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