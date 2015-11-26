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Ozzy Osbourne

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Дуэт OZZY OSBOURNE и Лемми



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Версия композиции "Hellraiser", записанная дуэтом с вокалистом MOTÖRHEAD, доступна для прослушивания ниже. Этот трек вошел в обновленный вариант альбома "No More Tears", выходящий 17 сентября.

Трек-лист:

01. Mr. Tinkertrain

02. I Don't Want to Change the World

03. Mama, I'm Coming Home

04. Desire

05. No More Tears

06. Won't Be Coming Home (S.I.N)

07. Hellraiser

08. Time After Time

09. Zombie Stomp

10. A.V.H.

11. Road to Nowhere

12. Don't Blame Me*

13. Party With the Animals*

14. I Don't Want To Change The World (demo)**

15. Mama, I'm Coming Home (demo)**

16. Desire (demo)**

17. Time After Time (demo)**

18. Won't Be Coming Home (S.I.N) (demo)**

19. Mrs J. (demo)**

20. I Don't Want to Change The World (live)†

21. Road to Nowhere (live)†

22. No More Tears (live)†

23. Desire (live)†

24. Mama, I'm Coming Home (live)††

* bonus tracks currently on the digital album at DSPs

** demos from the 1991 promo CD "The No More Tears Demo Sessions" (also the "Prince Of Darkness" box set), not currently at DSPs

† live audio from "Memoirs Of A Madman" DVD, San Diego 1992, not currently at DSPs

†† live audio from "Memoirs Of A Madman" DVD, MTV 1992, not currently at DSPs

Hear OZZY OSBOURNE Duet With LEMMY On Previously Unreleased Version Of





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КомментарииСкрыть/показать 5 )

olly71


14 сен 2021, 17:22		Те песни что сочинил Лемми должен был петь только Лемми . А песня бомбовейшая помню видеоклип на неё с отрывками из одноимённого фильма.

resurgamresponses


14 сен 2021, 19:48		нормал в память о Лемми

Lord Iscariah


14 сен 2021, 21:09		Интересно звучит

WahrandPhain


14 сен 2021, 21:55		olly71 а как же мама ай комин хоум? Ее написал Лемми для Оззи, Оззи не должен ее исполнять? А как же десятки других исполнителей, для кого написал Лемми, Лита Форд к примеру:? А потрясающий дуэт Roy Orbison & Johnny Cash, исполняющий песню Орбисона Pretty Woman? Чо, Кэш тоже не имел права петь с ним)? не дядь, ты определенно хуиту сморозил, не надо так.

Nepalcev


14 сен 2021, 22:10		Положим, Hellraiser Лемми итак включил в альбом Моторов годом позже.
И там в соавторстве Оззи и Зак.


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