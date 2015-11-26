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OZZY OSBOURNE отдал дань уважения Рэнди Роадсу



Менее чем через неделю после того, как было объявлено, что Рэнди Роадс будет введён в Зал славы рок-н-ролла, Ozzy Osbourne отдал дань уважения легендарному гитаристу.



В интервью для Rolling Stone Ozzy в частности сказал:



«Я знал его очень короткое время. Но то, что он дал мне за это короткое время, было неизмеримо по своему чёртовому величию. Заставить такого человека, как Рэнди Роадс, сыграть на двух альбомах, и чтобы эти два альбома звучали так же хорошо, как в день их записи, — это нечто иное. И я вечно благодарен ему за это. Одному Богу известно, где бы этот человек был сегодня. Сам факт того, что его нет здесь, чтобы дышать этим воздухом, — это просто чёртово преступление.



Слава Богу, что его признали в Зале славы рок-н-ролла. Наконец-то он туда попал. Мне грустно, что его матери нет в живых, и она не сможет увидеть это, потому что он был очень близок со своей мамой. Я знаю, что его брат Келл и сестра Кэти будут очень рады этому. Это говорит о том, что его не забыли. Он был преданным, настоящим музыкантом, и он был прекрасным парнем. Я до сих пор постоянно думаю о нём».







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