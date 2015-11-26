Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Каким басиста был конец... Отвечает DAVID ELLEFSON 76
*Глава Зала славы рок-н-ролла — об IRON MAIDEN: «Нет никаких ... 38
*DAVID ELLEFSON удалился из Твиттера 32
*PETA требует удалить клип THE OFFSPRING за эксплуатацию шимп... 31
*(В)дуй клоуну! 27
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



24 май 2021 : 		 Барабанщик BLACK SABBATH — о замене оригинального

24 май 2021 : 		 OZZY OSBOURNE отдал дань уважения Рэнди Роадсу

21 май 2021 : 		 Бывший басист OZZY OSBOURNE: «Я не судился с ним!»

21 май 2021 : 		 Украденная гитара и усилитель гитариста OZZY OSBOURNE вернулись в семью

19 май 2021 : 		 У OZZY OSBOURNE'а уже 13 или 14 «сильных песен»

15 май 2021 : 		 TOMMY CLUFETOS: «Уйти от Rob'a к OZZY было непросто»

14 май 2021 : 		 OZZY OSBOURNE рад, что Рэнди Роадса введут в Зал славы рок-н-ролла

14 май 2021 : 		 OZZY написал вступление, а Tom Morello эпилог для новой книги о Рэнди Роадсе

1 май 2021 : 		 ZAKK WYLDE не участвовал в новом альбоме OZZY OSBOURNE

29 апр 2021 : 		 У OZZY OSBOURNE есть 15

19 апр 2021 : 		 Гитарист TESTAMENT — о том, как пробовался в группу OZZY OSBOURNE

13 апр 2021 : 		 GEORGE LYNCH трижды пробовался в группу OZZY OSBOURNE'a

7 апр 2021 : 		 OZZY OSBOURNE в "WWE Hall Of Fame": видео

7 апр 2021 : 		 OZZY OSBOURNE в "WWE Hall Of Fame"

20 мар 2021 : 		 ROBERT MASON, IRA BLACK, CHUCK WRIGHT и JOHNNY KELLY исполняют OZZY OSBOURNE

12 фев 2021 : 		 OZZY OSBOURNE привился

12 фев 2021 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

10 фев 2021 : 		 OZZY OSBOURNE — о вакцине от COVID-19

2 фев 2021 : 		 OZZY OSBOURNE, MEGADETH, DREAM THEATER в "Dark Nights: Death Metal - Band Edition".

20 янв 2021 : 		 Басист OZZY OSBOURNE будет работать на лейбле

6 янв 2021 : 		 SHARON OSBOURNE: «Я очень быстро устаю»

24 дек 2020 : 		 SHARON OSBOURNE дома

18 дек 2020 : 		 Новый альбом OZZY OSBOURNE готов. На ½

15 дек 2020 : 		 У жены OZZY OSBOURNE COVID-19

9 дек 2020 : 		 OZZY OSBOURNE поедет в тур с JUDAS PRIEST в 2020

29 ноя 2020 : 		 OZZY OSBOURNE: «Если я подхвачу COVID-19, мне кранты»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

OZZY OSBOURNE отдал дань уважения Рэнди Роадсу



*
zoom
*
* *
Менее чем через неделю после того, как было объявлено, что Рэнди Роадс будет введён в Зал славы рок-н-ролла, Ozzy Osbourne отдал дань уважения легендарному гитаристу.

В интервью для Rolling Stone Ozzy в частности сказал:

«Я знал его очень короткое время. Но то, что он дал мне за это короткое время, было неизмеримо по своему чёртовому величию. Заставить такого человека, как Рэнди Роадс, сыграть на двух альбомах, и чтобы эти два альбома звучали так же хорошо, как в день их записи, — это нечто иное. И я вечно благодарен ему за это. Одному Богу известно, где бы этот человек был сегодня. Сам факт того, что его нет здесь, чтобы дышать этим воздухом, — это просто чёртово преступление.

Слава Богу, что его признали в Зале славы рок-н-ролла. Наконец-то он туда попал. Мне грустно, что его матери нет в живых, и она не сможет увидеть это, потому что он был очень близок со своей мамой. Я знаю, что его брат Келл и сестра Кэти будут очень рады этому. Это говорит о том, что его не забыли. Он был преданным, настоящим музыкантом, и он был прекрасным парнем. Я до сих пор постоянно думаю о нём».

OZZY OSBOURNE: What RANDY RHOADS Gave Me



Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 661

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом