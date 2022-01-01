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*Вокалист DISTURBED за ##### русалочку 32
*BRUCE DICKINSON — о группис 20
*Новое видео IN FLAMES 16
*OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену 15
*Лидер MEGADETH: «Я не рождён для пения» 14
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Ozzy Osbourne

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22 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE покоряет мировые страны

20 сен 2022 : 		 Альбом OZZY OSBOURNE успешен и в США

20 сен 2022 : 		 Лучший результат в карьере OZZY OSBOURNE

19 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о новом альбоме

15 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE хочет отправиться в турне

14 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE открыл FNL

13 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену

12 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я знаю, что буду продолжать»

11 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE выступил на открытии сезона NFL

10 сен 2022 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

9 сен 2022 : 		 Визуальный ряд к новому альбому OZZY OSBOURNE

6 сен 2022 : 		 Новая песня OZZY OSBOURNE

29 авг 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я не хочу умирать в Америке»

27 авг 2022 : 		 OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошадью

22 авг 2022 : 		 OZZY OSBOURNE заявил, что JIMMY PAGE проигнорировал его просьбу

12 авг 2022 : 		 OZZY OSBOURNE собрался за шесть дней

25 июл 2022 : 		 OZZY OSBOURNE состоянии здоровья

22 июл 2022 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE feat. TONY IOMMI

18 июл 2022 : 		 CARRIE UNDERWOOD исполняет OZZY OSBOURNE

13 июл 2022 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE продают дом

6 июл 2022 : 		 ZAKK WYLDE — о записи нового альбома OZZY OSBOURNE: «Это было круто»

29 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE заявил, что создание нового альбома отвлекло его от проблем

25 июн 2022 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

22 июн 2022 : 		 Тизер нового сингла OZZY OSBOURNE

16 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я дома!»

15 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE выписали из больницы
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OZZY OSBOURNE покоряет мировые страны



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Новая работа OZZY OSBOURNE "Patient Number 9" была тепло встречена в мире — мы уже сообщали об успехах на родине и в США, однако добавились и данные из других стран: альбом стал первым в Канаде (первое золото в карьере в этой стране), второе место в Австралии, Финляндии, Австрии, Швеции и Италии, третье в Швейцарии, четвёртое в Норвегии, шестое в Новой Зеландии и Нидерландах, восьмое в Бельгии, четырнадцатое во Франции.




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