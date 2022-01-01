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OZZY OSBOURNE покоряет мировые страны



Новая работа OZZY OSBOURNE "Patient Number 9" была тепло встречена в мире — мы уже сообщали об успехах на родине и в США, однако добавились и данные из других стран: альбом стал первым в Канаде (первое золото в карьере в этой стране), второе место в Австралии, Финляндии, Австрии, Швеции и Италии, третье в Швейцарии, четвёртое в Норвегии, шестое в Новой Зеландии и Нидерландах, восьмое в Бельгии, четырнадцатое во Франции.







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