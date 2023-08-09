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Квадрик OZZY OSBOURNE не желаете?



По сообщению Irish News, квадроцикл OZZY OSBOURNE'а будет продан на аукционе в этом месяце. Suzuki Quad Runner 250 был куплен в 1994 году.







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