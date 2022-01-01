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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE заявил, что JIMMY PAGE проигнорировал его просьбу



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Ozzy Osbourne утверждает, что Jimmy Page проигнорировал его просьбу принять участие в работе над его новым альбомом "Patient Number 9".

Бывший вокалист BLACK SABBATH набрал для участия в альбоме целый звёздный состав гитаристов, включая рок-икон Eric'a Clapton'a и Jeff'a Beck'a.

В эксклюзивном интервью Metal Hammer Ozzy сказал, что его попытки пригласить бывшего гитариста Led Zeppelin также принять участие в альбоме остались без ответа:

«Я даже не знаю, играет ли он ещё, но я думал, что позвать Eric'a Clapton'a, Jeff'a Beck'a и Jimmy Page'a означает заполучить величайших гитаристов на планете. Но я не услышал ответа от него. Может, он потерял телефон или что-то в этом роде!

Если бы на этих треках Гизер и Билл сыграли с Тони Айомми, особенно "No Escape From Now", это получились бы крутейшие треки Black Sabbath».




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