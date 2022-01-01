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*Новый альбом SLIPKNOT доступен для прослушивания 26
*Лидер MEGADETH надеется сочинить что-нибудь с JAMES'ом HETFI... 18
*Басист ANTHRAX — об отмене тура в Европе: «Расходы выросли в... 18
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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE — о DAVID'е LEE ROTH'е: «Он не от мира сего»



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В новом интервью Revolver Ozzy Osbourne вспомнил, как VAN HALEN играли на разогреве у BLACK SABBATH в 1978 году во время европейской части тура группы "Never Say Die!".

«Эдди Ван Хален был замечательным парнем. Они пришли в наш местный паб, и было очень весело. Но David Lee Roth был не от мира сего. Когда ты встречаешь его, то думаешь: "Что с ним не так?" Он как будто витает в облаках».

Ozzy также обсудил предполагаемое соперничество Рэнди Роадса, первого гитариста, с которым Осборн работал после BLACK SABBATH, с Эдди Ван Халеном:

«Они были заклятыми врагами. Рэнди было нечего сказать об Эдди. Они были очень похожими гитаристами. Эдди вывел тэппинг на новый уровень. Рэнди мог это делать, но ему нравились музыканты вроде Лесли Уэста.

Меня поражает, что сначала появились Эдди и Рэнди, и ты думаешь: "Никто никогда не превзойдет их". Но за каждым углом появляется что-то новое».




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