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*Фронтмен METALLICA: «Мы чувствуем, что создали потрясающий а... 65
*Барабанщик METALLICA: «У нас хватит идей ещё на 20 альбомов» 26
*OZZY OSBOURNE скучает по зрителям 23
*Выступление DEE SNIDER'a отменили из-за поддержки сообщения ... 21
*Гитарист METALLICA: «Вся сила в медитации! И я верю, что все... 16
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Ozzy Osbourne

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6 май 2023 : 		 CARRIE UNDERWOOD исполнила кавер-версию OZZY OSBOURNE

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27 янв 2023 : 		 OZZY OSBOURNE в рубашке с галстуком? Их есть у нас

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22 дек 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Последние четыре года были для меня сущим адом»

14 дек 2022 : 		 OZZY OSBOURNE впервые получил два первых места

17 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о выдвижении на «Грэмми»

16 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE спел с Лемми

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CARRIE UNDERWOOD исполнила кавер-версию OZZY OSBOURNE



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CARRIE UNDERWOOD исполнила кавер-версию песни OZZY OSBOURNE "Mama, I'm Comin' Home" в рамках "The Howard Stern Show".




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6 май 2023
M
Mad Katz
Ужосхах. А могла бы чьейто матерью.
6 май 2023
Nord61
Mad Katz, так уже. У неё два сына есть. Но это не отменяет того факта, что каверы на рок-классику от всех этих инкубаторских из шоу American Idol - это фэйспалм и йобаный стыд.

просмотров: 272

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