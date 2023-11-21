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Ozzy Osbourne

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SHARON OSBOURNE о здоровье OZZY: «Почти пять лет мой муж очень сильно болеет»



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В новом интервью Daily Mail SHARON OSBOURNE рассказала о своих отношениях с мужем и о том, как они развивались на протяжении их 41-летнего брака:

«Почти пять лет мой муж очень сильно болеет. Отношения постоянно меняются, как меняемся и мы».

OZZY страдает болезнью Паркинсона и ранее пережил неприятное падение и вывихнул металлические стержни, установленные в его позвоночнике после аварии на квадроцикле в 2003 году.

71-летняя Sharon продолжила:

«Мы находимся на том этапе, когда я забочусь о своём муже не потому, что должна, а потому, что хочу этого и люблю его».

Sharon также рассказала о состоянии здоровья Ozzy в настоящее время:

«За пять лет он перенёс семь операций. Больше врачи ничего не могут сделать. Теперь нужно восстанавливаться. Он принимал огромное количество препаратов для разжижения крови, поэтому нужно быть осторожным, потому что если он снова упадёт, он может истечь кровью. Как будто он из фарфора, и его надо обкладывать ватой.

Для меня это просто душераздирающее зрелище — видеть своего мужа в таком состоянии, когда он несамостоятелен, ему нужна помощь. Он был очень энергичным, с большой жаждой жизни. Но приходится приспосабливаться.

Я всегда буду рядом с мужем. Я обожаю его. Я очень многим ему обязана. Он подарил мне самое лучшее в моей жизни — моих детей».




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21 ноя 2023
rassol
ДАТЫШО?! НЕ МАГЁТЬ БЫТЬ ТАКОВА!
21 ноя 2023
M
Mike Barlow
Старость не радость...(((

просмотров: 408

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