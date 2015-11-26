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OZZY OSBOURNE «вернулся к обычным делам»



Jack Osborne в недавнем разговоре ответил на вопрос о самочувствии своего отца:



«Ну если это скажет о том, в каком он состоянии, то он много жалуется и возвращается к обычным делам. Так что всё в порядке».



Sharon также добавила:



«То, что он чувствует себя несчастным и жалуется, — хороший знак. Это означает, что он в полном порядке».



Jack: «Вот когда он радуется и прыгает от счастья, то это повод напрячься — точно что-то не так, и надо вызывать врачей».















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