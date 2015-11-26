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Ozzy Osbourne

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14 мар 2019 : 		 OZZY OSBOURNE «вернулся к обычным делам»

20 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE отменил концерты в Австралии, Новой Зеландии и Японии

16 фев 2019 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE на искусственной вентиляции лёгких

14 фев 2019 : 		 Бывший гитарист OZZY OSBOURNE попал в отделение интенсивной терапии

13 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE может дышать самостоятельно

11 фев 2019 : 		 Дебютный альбом OZZY OSBOURNE в пятый раз получил платиновый статус

10 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE переведён в отделение интенсивной терапии: «Худшее уже позади»

8 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE'у стало лучше

7 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE госпитализирован после осложнений из-за гриппа

5 фев 2019 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я не ухожу, я просто не буду колесить по миру»

30 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE перенес тур на осень

30 янв 2019 : 		 Байопик о SHARON и OZZY OSBOURNE будет не о сексе, наркотиках и рок-н-ролле

28 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE пропустит четыре концерта из-за простуды

24 янв 2019 : 		 LEE KERSLAKE в Hall Of Heavy Metal History

21 янв 2019 : 		 OZZY OSBOURNE отмечает годовщину инцидента с летучей мышью

20 янв 2019 : 		 LEE KERSLAKE получил от OZZY OSBOURNE платину

28 дек 2018 : 		 JAKE E. LEE заявил, что сыграл бы с OZZY OSBOURNE снова

27 дек 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я никогда не остановлюсь»

21 дек 2018 : 		 У SHARON и OZZY OSBOURNE одинаковые пароли

20 дек 2018 : 		 OZZY OSBOURNE об OZZFEST'e в Новый год: «Хочу дать фанатам лучшее!»

17 дек 2018 : 		 BOB DAISLEY о гитаристах OZZY OSBOURNE: «Ozzy никогда не хотел заменять Рэнди Роадса Гэри Муром»

28 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Без Tony мы так бы и сидели на репточке с пальцем в заднице и спрашивали: "Ну а дальше-то что?"»

27 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE: «Брекзит? Что за брекзит?»

6 ноя 2018 : 		 SHARON OSBOURNE об OZZY: «Я не доверяю ему до такой степени, что могу его бросить»

2 ноя 2018 : 		 OZZY OSBOURNE полон сил

23 окт 2018 : 		 OZZY OSBOURNE подцепил cтафилококк
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OZZY OSBOURNE «вернулся к обычным делам»



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Jack Osborne в недавнем разговоре ответил на вопрос о самочувствии своего отца:

«Ну если это скажет о том, в каком он состоянии, то он много жалуется и возвращается к обычным делам. Так что всё в порядке».

Sharon также добавила:

«То, что он чувствует себя несчастным и жалуется, — хороший знак. Это означает, что он в полном порядке».

Jack: «Вот когда он радуется и прыгает от счастья, то это повод напрячься — точно что-то не так, и надо вызывать врачей».



OZZY OSBOURNE Is




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КомментарииСкрыть/показать 4 )

Oloir


14 мар 2019, 14:39		К пожиранию летучих мышей?

НELLECTOR


14 мар 2019, 15:03		Где моя наркота, Шэрон?

Flaming


14 мар 2019, 16:08		Чота как-то пиздешшш.
В Осборн Фэмили он все время ныл и стонал, а потом всем рассказали, что на тех съемках дед не просыхал.
А радуется и прыгает лягушкой он разве что у микрофона.

Petrucci


14 мар 2019, 18:03		Чьи там ноги на заднем плане торчат? Всё ждал,что оттуда донесётся скрип Оззи: "Я всё слышу!" )))


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