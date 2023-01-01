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OZZY OSBOURNE: «Я полон решимости вернуться на сцену, даже если меня приколотят к доске с колёсиками»



Как сообщает Mirror, Ozzy Osbourne рассказал о своих проблемах со здоровьем во время недавнего эфира на своём канале Ozzy's Boneyard на SiriusXM. Легендарный вокалист BLACK SABBATH восстанавливается после падения дома в январе 2019 года, в результате которого у него сместились стержни в спине и шее.



Он сказал:



«Это было почти четыре года назад. Происходит нечто ужасное. Это кошмар. Иногда я забываю. Я лежу на диване, собираюсь встать и больше не могу этого сделать. Моё чувство равновесия нарушено. Я прохожу физиотерапию и пытаюсь делать что-то самостоятельно. Прогресс — это чёртов ад, вы не представляете себе. Дело в том, что с головой у меня всё в порядке, с творчеством всё в порядке, с пением всё в порядке, но я просто не могу, чёрт возьми, много ходить. Но я полон решимости вернуться на сцену, даже если меня приколотят к доске с колёсиками».

В прошлом месяце Ozzy был замечен опирающимся на трость во время покупок в супермаркете Erewhon Market в Лос-Анджелесе. Женщина-ассистент помогала ему перемещать тележку по магазину. 74-летний музыкант продолжает страдать от проблем со здоровьем, включая серьёзную травму позвоночника, из-за которой он не может как следует ходить даже спустя полгода после очередной операции.



Но он сказал в эфире SiriusXM:



«У меня ещё много чего есть в запасе. Я полон решимости снова выйти на сцену. Я всё еще нахожусь в процессе восстановления, и у меня есть цель. И моя цель — вернуться на сцену. Это движущая сила для меня. Я скучаю по своей аудитории. Я скучаю по выступлениям. Я скучаю по своей команде. Я скучаю по своей группе. Я скучаю по всему этому. Моя семья добра ко мне. Я глава семьи, но я никогда в жизни столько не лежал».







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