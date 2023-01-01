Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продол... 174
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 31
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 31
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 24
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 23
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE: «Corpsegrinder во всем лучше Bar... 18
*Вокалистка LACUNA COIL не верит, что женщин в металле будут ... 17
*Умер Джефф Бек 16
*Кассетный бокс-сет от MYSTICUM 13
*GENE SIMMONS об OZZY на 112 месте: «Это преступление!» 13
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*WOLF HOFFMANN считает забавным, что UDO DIRKSCHNEIDER продол... 174
*OZZY OSBOURNE, ROB HALFORD, GLENN DANZIG вошли в список 200 ... 31
*Вокалистка ARCH ENEMY — об отношениях с DOYLE'ом 31
*Лидер BEHEMOTH: «99 % современных металл-альбомов звучат роб... 24
*KERRY KING был в ярости от того, что SLAYER прекратили суще... 23
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



12 янв 2023 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я полон решимости вернуться на сцену, даже если меня приколотят к доске с колёсиками»

7 янв 2023 : 		 GENE SIMMONS об OZZY на 112 месте: «Это преступление!»

7 янв 2023 : 		 SHARON OSBOURNE: «Отключилась на 20 минут»

31 дек 2022 : 		 TOMMY ALDRIDGE исполняет трек OZZY OSBOURNE

22 дек 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Последние четыре года были для меня сущим адом»

14 дек 2022 : 		 OZZY OSBOURNE впервые получил два первых места

17 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о выдвижении на «Грэмми»

16 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE спел с Лемми

14 ноя 2022 : 		 Бывшая гитаристка Майкла Джексона — о пробах к OZZY OSBOURNE

12 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Больше никакого BLACK SABBATH»

10 ноя 2022 : 		 SHARON OSBOURNE — об отъезде: «Мы не чувствуем себя в безопасности»

9 ноя 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «А я и ехать никуда не хотел!»

19 окт 2022 : 		 SHARON OSBOURNE — о болезни OZZY

7 окт 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о DAVID'е LEE ROTH'е: «Он не от мира сего»

6 окт 2022 : 		 Косметика от OZZY OSBOURNE

2 окт 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о новом альбоме

29 сен 2022 : 		 SHARON OSBOURNE — о том, почему пришлось свалить

28 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о новом альбоме

22 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE покоряет мировые страны

20 сен 2022 : 		 Альбом OZZY OSBOURNE успешен и в США

20 сен 2022 : 		 Лучший результат в карьере OZZY OSBOURNE

19 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE — о новом альбоме

15 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE хочет отправиться в турне

14 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE открыл FNL

13 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену

12 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я знаю, что буду продолжать»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

OZZY OSBOURNE: «Я полон решимости вернуться на сцену, даже если меня приколотят к доске с колёсиками»



zoom
Как сообщает Mirror, Ozzy Osbourne рассказал о своих проблемах со здоровьем во время недавнего эфира на своём канале Ozzy's Boneyard на SiriusXM. Легендарный вокалист BLACK SABBATH восстанавливается после падения дома в январе 2019 года, в результате которого у него сместились стержни в спине и шее.

Он сказал:

«Это было почти четыре года назад. Происходит нечто ужасное. Это кошмар. Иногда я забываю. Я лежу на диване, собираюсь встать и больше не могу этого сделать. Моё чувство равновесия нарушено. Я прохожу физиотерапию и пытаюсь делать что-то самостоятельно. Прогресс — это чёртов ад, вы не представляете себе. Дело в том, что с головой у меня всё в порядке, с творчеством всё в порядке, с пением всё в порядке, но я просто не могу, чёрт возьми, много ходить. Но я полон решимости вернуться на сцену, даже если меня приколотят к доске с колёсиками».
В прошлом месяце Ozzy был замечен опирающимся на трость во время покупок в супермаркете Erewhon Market в Лос-Анджелесе. Женщина-ассистент помогала ему перемещать тележку по магазину. 74-летний музыкант продолжает страдать от проблем со здоровьем, включая серьёзную травму позвоночника, из-за которой он не может как следует ходить даже спустя полгода после очередной операции.

Но он сказал в эфире SiriusXM:

«У меня ещё много чего есть в запасе. Я полон решимости снова выйти на сцену. Я всё еще нахожусь в процессе восстановления, и у меня есть цель. И моя цель — вернуться на сцену. Это движущая сила для меня. Я скучаю по своей аудитории. Я скучаю по выступлениям. Я скучаю по своей команде. Я скучаю по своей группе. Я скучаю по всему этому. Моя семья добра ко мне. Я глава семьи, но я никогда в жизни столько не лежал».




Like!+4Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 476

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом