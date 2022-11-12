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OZZY OSBOURNE: «Больше никакого BLACK SABBATH»



На этой неделе в выпуске программы "Ozzy Speaks" на SiriusXM Ozzy Osbourne ответил на вопрос, может ли недавнее сотрудничество певца с Tony Iommi привести к появлению новой музыки BLACK SABBATH:



«Нет, больше никакого BLACK SABBATH. Но я бы не отказался ещё поработать с Tony. BLACK SABBATH — это совершенно другая музыка, чем та, которой я занимаюсь сейчас».



Ozzy сказал, что работать с Tony над "Degradation Rules", одной из их совместных композиций из последнего альбома Osbourne'a "Patient Number 9", было здорово:



«Теперь не обязательно сидеть в одной комнате, можно сделать это по телефону. Этот трек был бы отличной композицией BLACK SABBATH на альбоме "13". Но у меня не лежала душа к альбому "13"».



На вопрос о том, означает ли это, что с BLACK SABBATH покончено, Ozzy ответил:



«Сколько раз можно делать одно и то же... Это один и тот же формат, понимаете? У нас был успех в течение многих лет, и люди хотели видеть нас. Мы провели прощальный тур. И единственное, что было печально, — это то, что там не было Bill'a Ward'a из SABBATH. Но после этого я общался с Bill'ом. Он в порядке. Я бы поработал с любым из них по отдельности. Но с BLACK SABBATH, я думаю, покончено. Мы не можем превзойти то, что уже сделали».







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