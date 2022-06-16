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OZZY OSBOURNE: «Я дома!»



OZZY OSBOURNE опубликовал следующее сообщение:



«Сейчас я нахожусь дома после больницы и восстанавливаюсь в комфортных условиях. Я определенно ощущаю любовь и поддержку со стороны всех моих поклонников и выражаю всем огромную благодарность за их мысли, молитвы и добрые пожелания в период моего выздоровления».









pic.twitter.com/pLp4AX1sOC Ozzy Osbourne discharged from hospital day after grueling surgery https://t.co/yYuuvMTgSd









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