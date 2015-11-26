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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE отмечает годовщину инцидента с летучей мышью



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... выпуском специальной плюшевой игрушки.

Двадцатого января 1982 года на концерте Veterans Memorial Auditorium, Des Moines, Iowa он совершил поступок, прославивший себя на века — откусил голову брошенной на сцену летучей мыши. Позже он утверждал, что думал, что это была игрушка.

«Итак, исполняется 37 лет с того момента, когда я слегка надкусил голову сраной мышке. Отметим же это памятной плюшевой игрушкой со съемной головой!»

Цена игрушки составляет сорок долларов.



OZZY OSBOURNE Celebrates 37th Anniversary Of Bat-Biting Incident With Commemorative Plush Bat Toy




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