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OZZY OSBOURNE отмечает годовщину инцидента с летучей мышью



... выпуском специальной плюшевой игрушки.



Двадцатого января 1982 года на концерте Veterans Memorial Auditorium, Des Moines, Iowa он совершил поступок, прославивший себя на века — откусил голову брошенной на сцену летучей мыши. Позже он утверждал, что думал, что это была игрушка.



«Итак, исполняется 37 лет с того момента, когда я слегка надкусил голову сраной мышке. Отметим же это памятной плюшевой игрушкой со съемной головой!»



Цена игрушки составляет сорок долларов.















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