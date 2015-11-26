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OZZY OSBOURNE почтил память Ли Керслейка



OZZY OSBOURNE отреагировал на известия о смерти Ли Керслейка:



«Прошло 39 лет с того момента, когда я видел Ли, но он вечно живет на тех пластинках, что записал со мной, Blizzard of Ozz и Diary of a Madman, покойся с миром!»













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