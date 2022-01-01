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Ozzy Osbourne

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|||| 10 ноя 2022

SHARON OSBOURNE — об отъезде: «Мы не чувствуем себя в безопасности»



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SHARON OSBOURNE в интервью Consequence вновь коснулась отъезда в Англию, сказав, что «Калифорния уже не такая, как прежде»:

«Когда я впервые приехала сюда, мне показалось, что я попала в рай. В 1970-е годы, если вы любили музыку, это было самое подходящее место. Теперь это уже не тот музыкальный центр. Здесь больше нет ничего интересного. Это не уход в сторону, это падение. Это не лучшее место для жизни. Здесь опасно. В каждом большом городе есть преступность, но здесь я не чувствую себя в безопасности. И Ozzy тоже».




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