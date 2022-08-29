Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 51
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 23
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 22
*MEGADETH открыли тур 21
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 15
*Гитарист SCORPIONS: «MIKKEY DEE — отличный барабанщик» 15
*Фронтмен DEICIDE — о новом материале: «В нём много прога» 11
*Новое видео JOE LYNN TURNER 10
*Жена вокалиста METALLICA сожалеет о разводе 8
*Умер бывший гитарист CRADLE OF FILTH 8
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист METALLICA — о том, почему группа так редко выпускае... 51
*Хит EVANESCENCE вернулся в чарты 23
*OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошад... 22
*MEGADETH открыли тур 21
*Профессиональное видео полного выступления BLIND GUARDIAN 15
[= ||| все новости группы



*

Ozzy Osbourne

*



29 авг 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я не хочу умирать в Америке»

27 авг 2022 : 		 OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошадью

22 авг 2022 : 		 OZZY OSBOURNE заявил, что JIMMY PAGE проигнорировал его просьбу

12 авг 2022 : 		 OZZY OSBOURNE собрался за шесть дней

25 июл 2022 : 		 OZZY OSBOURNE состоянии здоровья

22 июл 2022 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE feat. TONY IOMMI

18 июл 2022 : 		 CARRIE UNDERWOOD исполняет OZZY OSBOURNE

13 июл 2022 : 		 OZZY и SHARON OSBOURNE продают дом

6 июл 2022 : 		 ZAKK WYLDE — о записи нового альбома OZZY OSBOURNE: «Это было круто»

29 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE заявил, что создание нового альбома отвлекло его от проблем

25 июн 2022 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

22 июн 2022 : 		 Тизер нового сингла OZZY OSBOURNE

16 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я дома!»

15 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE выписали из больницы

15 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE на пути к восстановлению

10 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE сделают операцию в понедельник

28 май 2022 : 		 Вокалист FOZZY — о сравнении с OZZY

24 май 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Для своих лет я неплохо справляюсь!»

18 май 2022 : 		 Вокалист WARRANT — о работе с OZZY OSBOURNE

17 май 2022 : 		 Новый альбом OZZY OSBOURNE выйдет осенью

15 май 2022 : 		 Режиссёр фильма о Рэнди Роадсе: «Семьи OSBOURNE и RHOADS никак не помогли в работе»

5 май 2022 : 		 SHARON OSBOURNE под капельницей

4 май 2022 : 		 SHARON OSBOURNE подцепила К...Д!

4 май 2022 : 		 OZZY OSBOURNE в порядке

28 апр 2022 : 		 У OZZY OSBOURNE COVID-19

28 апр 2022 : 		 SHARON OSBOURNE: «Я была похожа на циклопа»
Показать далее
| - |

|||| 29 авг 2022

OZZY OSBOURNE: «Я не хочу умирать в Америке»



zoom
Оззи Осборн рассказал о своём решении переехать из Лос-Анджелеса в Великобританию.

Легендарный фронтмен BLACK SABBATH, которому в декабре прошлого года исполнилось 73 года, рассказал изданию Observer, что его «достало» количество массовых расстрелов в США. Он также сказал, что не хочет умирать в США и оказаться среди многих звёзд, похороненных в мемориальном парке Forest Lawn в Лос-Анджелесе.

Ozzy и его жена и менеджер Sharon, которые в июле отметили 40-ю годовщину свадьбы, планируют проводить большую часть времени в своём поместье в Бакингемшире, Великобритания.

Когда обозреватель спросил, почему они возвращаются домой после столь долгого пребывания в Калифорнии, Sharon заявила, что это не имеет никакого отношения к здоровью Ozzy. [В июне Ozzy перенёс операцию по удалению и вправлению штифтов в шее и спине, оставшихся после падения в 2019 году]. Она сказала:

«Я знала, что люди так подумают. Но это не так. Дело во времени. Америка очень сильно изменилась. Это совсем не Соединенные Штаты Америки. Единение просто отсутствует. Это очень странное место для жизни сейчас».

Ozzy добавил:

«Там всё чертовски дикая ситуация. Я сыт по горло тем, что людей убивают каждый день. Бог знает, сколько людей было застрелено в школах. В Вегасе на концерте произошёл массовый расстрел... Это чёртово безумие.

И я не хочу умирать в Америке. Я не хочу быть похороненным в грёбаном Форест Лоун. Я англичанин. Я хочу вернуться. Но если бы моя жена сказала, что мы должны поехать жить в Тимбукту, я бы поехал. Но нет, мне просто пора возвращаться домой».




Like!+10Dislike!-2


КомментарииСкрыть/показать 4 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

29 авг 2022
S
Sw0Rn
США нитакая, США - лучшая страна!)
Like!1  Dislike!2
29 авг 2022
r
resurgamresponses
а климат? я понимаю в доме климат один а на улице другой. но в принципе эти люди могут себе позволить не сидеть на месте. и что это Великий заговорил о смерти?
29 авг 2022
gravitgroove
Вот бы где букмейкерскую опцию подключить!
29 авг 2022
M
Mad Katz
"Король Тьмы обрушивает рынок недвижимости США"

просмотров: 1982

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2022 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом