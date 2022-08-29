29 авг 2022



OZZY OSBOURNE: «Я не хочу умирать в Америке»



Оззи Осборн рассказал о своём решении переехать из Лос-Анджелеса в Великобританию.



Легендарный фронтмен BLACK SABBATH, которому в декабре прошлого года исполнилось 73 года, рассказал изданию Observer, что его «достало» количество массовых расстрелов в США. Он также сказал, что не хочет умирать в США и оказаться среди многих звёзд, похороненных в мемориальном парке Forest Lawn в Лос-Анджелесе.



Ozzy и его жена и менеджер Sharon, которые в июле отметили 40-ю годовщину свадьбы, планируют проводить большую часть времени в своём поместье в Бакингемшире, Великобритания.



Когда обозреватель спросил, почему они возвращаются домой после столь долгого пребывания в Калифорнии, Sharon заявила, что это не имеет никакого отношения к здоровью Ozzy. [В июне Ozzy перенёс операцию по удалению и вправлению штифтов в шее и спине, оставшихся после падения в 2019 году]. Она сказала:



«Я знала, что люди так подумают. Но это не так. Дело во времени. Америка очень сильно изменилась. Это совсем не Соединенные Штаты Америки. Единение просто отсутствует. Это очень странное место для жизни сейчас».



Ozzy добавил:



«Там всё чертовски дикая ситуация. Я сыт по горло тем, что людей убивают каждый день. Бог знает, сколько людей было застрелено в школах. В Вегасе на концерте произошёл массовый расстрел... Это чёртово безумие.



И я не хочу умирать в Америке. Я не хочу быть похороненным в грёбаном Форест Лоун. Я англичанин. Я хочу вернуться. Но если бы моя жена сказала, что мы должны поехать жить в Тимбукту, я бы поехал. Но нет, мне просто пора возвращаться домой».







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