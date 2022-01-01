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Ozzy Osbourne

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SHARON OSBOURNE — о болезни OZZY



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SHARON OSBOURNE в рамках недавнего разговора ответила на вопрос о том, какой эффект на нее оказали новости о болезни OZZY:

«Я просто вспоминаю своего мужа, который был очень энергичным, любил гулять, каждый вечер выступал на сцене с двухчасовым шоу, бегал по улицам как сумасшедший. Внезапно ваша жизнь просто останавливается — жизнь, которую вы знали.

Когда я смотрю на своего мужа, у меня разрывается сердце. Мне и самой грустно видеть его таким, но то, что переживает он, ещё хуже. Когда я смотрю на него, а он не знает, я просто плачу».

Когда её спросили о положительных сторонах болезни, она ответила:

«Положительным моментом является то, что мы проводим гораздо больше времени вместе как семья, и я люблю своего мужа больше, чем три года назад».

Также она рассказала, что из-за болезни Паркинсона он употребляет каннабидиол, известный как CBD, каннабиноид, получаемый из конопли и не обладающий психоактивным действием, потому что ему снятся тревожные сны,

«Он всегда на чём-то сидел, он всегда любил баловаться со старомодными наркотиками. Но теперь он принимает эту дрянь по ночам. Что это за штука, которую все курят? Марихуана. Это что-то связанное с ней — каннабидиол».




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