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*Гитарист THE HALO EFFECT: «Стриминг сделал музыку одноразово... 36
*Рокеры о смерти королевы Елизаветы II 32
*DAVE MUSTAINE заявил, что был альфа-самцом в METALLICA 20
*DAVID ELLEFSON считает, что Dave Mustaine всё ещё обижен на ... 18
*Гитарист MEGADETH купил автобиографию Dave'a Mustaine'a, что... 14
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Ozzy Osbourne

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14 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE открыл FNL

13 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE готов вернуться на сцену

12 сен 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я знаю, что буду продолжать»

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6 сен 2022 : 		 Новая песня OZZY OSBOURNE

29 авг 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я не хочу умирать в Америке»

27 авг 2022 : 		 OZZY OSBOURNE рассказал, как под кайфом разговаривал с лошадью

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12 авг 2022 : 		 OZZY OSBOURNE собрался за шесть дней

25 июл 2022 : 		 OZZY OSBOURNE состоянии здоровья

22 июл 2022 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE feat. TONY IOMMI

18 июл 2022 : 		 CARRIE UNDERWOOD исполняет OZZY OSBOURNE

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6 июл 2022 : 		 ZAKK WYLDE — о записи нового альбома OZZY OSBOURNE: «Это было круто»

29 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE заявил, что создание нового альбома отвлекло его от проблем

25 июн 2022 : 		 Новое видео OZZY OSBOURNE

22 июн 2022 : 		 Тизер нового сингла OZZY OSBOURNE

16 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE: «Я дома!»

15 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE выписали из больницы

15 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE на пути к восстановлению

10 июн 2022 : 		 OZZY OSBOURNE сделают операцию в понедельник

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18 май 2022 : 		 Вокалист WARRANT — о работе с OZZY OSBOURNE
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|||| сегодня

OZZY OSBOURNE открыл FNL



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Профессиональное видео полного выступления OZZY OSBOURNE'а в перерыве первого матча нового сезона FNL доступно для просмотра ниже.




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14 сен 2022
gravitgroove
Это очевидная фанера для запаса на концерты, как этот.

В общем-то скоро в таком темпе нейронная сеть споет за него все целиком, думаю, ее уже обучили его тембру. А его можно будет вывозить на инвалидной люльке, утыканного проводами и шлангами под ИВЛ, питательными растворами и т.д. Ему будет достаточно поднять руки вверх и показать «козу», как стадион заревет в экстазе.
Оззи, которого было приятно слушать и смотреть без чувства испанского стыда, остался в прошлом веке - 96 году.
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14 сен 2022
t
timekiller61
Хрена вам-"недостурно"-скачал без траблов и с френдами поделился....Это кто там-ШАРОН-ведьма нашу страну типа не любит???? Маразм крепчал?

просмотров: 724

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