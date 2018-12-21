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Ozzy Osbourne

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OZZY OSBOURNE: «Я никогда не остановлюсь»



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Ozzy Osbourne в интервью для Pasadena Star-News сказал, что название его «прощального тура», звучащее как "No More Tours 2" («Никаких больше туров 2» — прим. ред.), не совсем правильное, так как у него не было планов отойти от музыки, он просто хотел смягчить насыщенный гастрольный график и не проводить так много времени вне дома.

«Люди восприняли всё это неправильно, — сказал Ozzy. — Тур, скорее, должен называться "Slowing Down Tour" («Менее интенсивный тур» — прим. ред.). Я просто не хочу уезжать из дома 1 января и возвращаться 31 декабря. Я всё так же буду гастролировать, но не так активно, как это было в течение прошедших 50 лет. Я о том, что у меня есть внуки, и мне уже 70, и я не хочу быть найденым в каком-нибудь номере отеля мёртвым. Я собираюсь заниматься этим в неспешном темпе и дам несколько шоу в Вегасе... Но я никогда не остановлюсь. Мой образ жизни, которого я придерживался, заключается в том, что люди хотя слушать меня, и пока они хотят меня слушать, я буду этим заниматься».

Ранее в интервью для Rolling Stone Ozzy заявил, что хочет немного «притормозить» и «побыть со своей семьёй»: «Мне нравится быть дедом. Я не хочу, чтобы ещё одно поколение Osbourne'ов выросло без моего участия».



OZZY OSBOURNE Says His Farewell Tour Should Be Called



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КомментарииСкрыть/показать 3 )

nabastak_


27 дек 2018, 10:53		Пофиг туры, альбом давай.

Alex Chernyatinsky


27 дек 2018, 12:43		О, эта эпохальное протестантское колесо и протестантская же белка в нем. До самой смерти надо бежать. Иначе эта система не работает.
Nabastak_, вы всерьез верите в новый альбом? Я вот убежден, что это по определению будет заурядная безынтересная хренотень.

nabastak_


27 дек 2018, 14:56		Ну, шедевров вроде Blizzard of Ozz, No Rest For the wicked, Ozzmosis я и не жду, но если по уровню будет как 3 крайних - тоже сойдет. Хоть шерсти клок.


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