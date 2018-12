сегодня



OZZY OSBOURNE : «Я никогда не остановлюсь»



Ozzy Osbourne в интервью для Pasadena Star-News сказал, что название его «прощального тура», звучащее как "No More Tours 2" («Никаких больше туров 2» — прим. ред.), не совсем правильное, так как у него не было планов отойти от музыки, он просто хотел смягчить насыщенный гастрольный график и не проводить так много времени вне дома.



«Люди восприняли всё это неправильно, — сказал Ozzy. — Тур, скорее, должен называться "Slowing Down Tour" («Менее интенсивный тур» — прим. ред.). Я просто не хочу уезжать из дома 1 января и возвращаться 31 декабря. Я всё так же буду гастролировать, но не так активно, как это было в течение прошедших 50 лет. Я о том, что у меня есть внуки, и мне уже 70, и я не хочу быть найденым в каком-нибудь номере отеля мёртвым. Я собираюсь заниматься этим в неспешном темпе и дам несколько шоу в Вегасе... Но я никогда не остановлюсь. Мой образ жизни, которого я придерживался, заключается в том, что люди хотя слушать меня, и пока они хотят меня слушать, я буду этим заниматься».



Ранее в интервью для Rolling Stone Ozzy заявил, что хочет немного «притормозить» и «побыть со своей семьёй»: «Мне нравится быть дедом. Я не хочу, чтобы ещё одно поколение Osbourne'ов выросло без моего участия».











