18 окт 2023



OZZY OSBOURNE: «Гостей на альбоме особо не ждите!»



OZZY OSBOURNE в интервью 93.3 WMMR подтвердил, что планирует в 2024 записать новую пластинку:



«Пролежав около пяти лет из-за операции и падения, я сходил с ума. Так я познакомился с Andrew Watt'ом, и мы вместе записали несколько альбомов. И я жду, когда он освободится, чтобы записать ещё один диск. Потому что сейчас все хотят его заполучить».



Что касается процесса сочинения песен, Ozzy сказал:



«Лично мне нравится дорабатывать материал до того, как я приду в студию. Но на последних альбомах мне пришлось действовать по-другому. Многое было сделано по ходу работы».



Далее он сказал, что в отличие от "Ordinary Man" и "Patient Number 9", на его следующем альбоме не будет множества гостей:



«Возможно, это будет всего один человек».







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