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OZZY OSBOURNE с семьей побывал на FAMOUS MONSTERS FESTIVAL



Фестиваль FAMOUS MONSTERS, основанный в 1958 году, в этом году отмечал 65-летие — трехдневное событие посетили Ozzy, Sharon, Jack и Kelly Osbourne, Scott Ian и Frank Bello из ANTHRAX, легенда хоррора Tom Savini и со-основатель Famous Monsters James Warren.



































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