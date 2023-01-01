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*SHARON OSBOURNE: «Nikki Sixx м**ак, но нюхал ли Ozzy муравье... 32
*TOMMY LEE утверждает, что пил по два галлона водки в день 32
*DON DOKKEN: «У меня депрессия, но я же не накладываю на себя... 29
*ROB HALFORD: «Когда положат конец притеснениям LGBTQ+?» 26
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Ozzy Osbourne

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19 окт 2023 : 		 OZZY OSBOURNE с семьей побывал на FAMOUS MONSTERS FESTIVAL

18 окт 2023 : 		 OZZY OSBOURNE: «Гостей на альбоме особо не ждите!»

11 окт 2023 : 		 В силе ли планы OZZY и SHARON OSBOURNE на самоубийство при деменции?

8 окт 2023 : 		 Юбилейная версия альбома OZZY OSBOURNE

5 окт 2023 : 		 OZZY OSBOURNE хочет заняться тай-чи

4 окт 2023 : 		 SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY

27 сен 2023 : 		 OZZY OSBOURNE хочет записать ещё один альбом

25 сен 2023 : 		 OZZY OSBOURNE в SLIPKNOT?! А почему бы и не...

20 сен 2023 : 		 OZZY OSBOURNE готовится к последней операции

14 сен 2023 : 		 ADRIAN VANDENBERG: «OZZY OSBOURNE звал меня в группу»

13 сен 2023 : 		 OZZY OSBOURNE перенесёт ещё одну операцию

7 сен 2023 : 		 OZZY OSBOURNE просил лишь об одном шоу, но...

31 авг 2023 : 		 Новая фигурка OZZY OSBOURNE

20 авг 2023 : 		 GUS G.: «С OZZY OSBOURNE я почти не общаюсь»

9 авг 2023 : 		 Квадрик OZZY OSBOURNE не желаете?

27 июл 2023 : 		 Быка OZZY установили в Бирмингеме

26 июл 2023 : 		 OZZY OSBOURNE о своём здоровье: «Просто разочарование за разочарованием»

25 июл 2023 : 		 TOMMY ALDRIDGE исполняет трек OZZY OSBOURNE

10 июл 2023 : 		 OZZY OSBOURNE не поедет в Power Trip

22 июн 2023 : 		 OZZY теперь еще и бык!

18 июн 2023 : 		 Быть быку OZZY или нет?

15 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER был удивлён, что OZZY так быстро начал сольную карьеру

13 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER: «С OZZY я вообще не общаюсь»

6 июн 2023 : 		 GEEZER BUTLER: «OZZY в инвалидном кресле на сцене? Почему бы и нет»

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OZZY OSBOURNE с семьей побывал на FAMOUS MONSTERS FESTIVAL



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Фестиваль FAMOUS MONSTERS, основанный в 1958 году, в этом году отмечал 65-летие — трехдневное событие посетили Ozzy, Sharon, Jack и Kelly Osbourne, Scott Ian и Frank Bello из ANTHRAX, легенда хоррора Tom Savini и со-основатель Famous Monsters James Warren.


















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