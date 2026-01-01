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*GENE SIMMONS о политической пропасти между людьми в США 88
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN прикрывает лавочку 54
*Новое видео AMON AMARTH 41
*Вокалист STAIND: «Я даже представить не могу, как наши деды,... 40
*Альбом "ReLoad" METALLICA вернулся в чарты 35
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Metallica

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Профессиональное видео с выступления METALLICA



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Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 25 июня на Hampden Park, Glasgow, Scotland, доступно для просмотра:

Creeping Death
For Whom the Bell Tolls
Hit the Lights
King Nothing
72 Seasons
The Unforgiven
Fuel
Kirk and Rob Doodle (Nazareth's "Hair of the Dog" and The Proclaimers' "I’m Gonna Be (500 Miles)")
The Day That Never Comes
Wherever I May Roam
Nothing Else Matters
Sad but True
One
Seek & Destroy
Master of Puppets
Enter Sandman






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