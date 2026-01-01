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Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось 25 июня на Hampden Park, Glasgow, Scotland, доступно для просмотра:



Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Hit the Lights

King Nothing

72 Seasons

The Unforgiven

Fuel

Kirk and Rob Doodle (Nazareth's "Hair of the Dog" and The Proclaimers' "I’m Gonna Be (500 Miles)")

The Day That Never Comes

Wherever I May Roam

Nothing Else Matters

Sad but True

One

Seek & Destroy

Master of Puppets

Enter Sandman King Nothing72 SeasonsThe UnforgivenFuelKirk and Rob Doodle (Nazareth's "Hair of the Dog" and The Proclaimers' "I’m Gonna Be (500 Miles)")The Day That Never ComesWherever I May RoamNothing Else MattersSad but TrueOneSeek & DestroyMaster of PuppetsEnter Sandman http://www.metallica.com







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