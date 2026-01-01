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История покойного басиста METALLICA будет рассказана в рамках KnuckleBonz360



Компания KnuckleBonz объявила об официальном сотрудничестве с семьей Клиффа Бёртона. В рамках этого партнерства Музей Клиффа Бёртона станет частью KnuckleBonz360 BackStage Experience — первой в своем роде интерактивной трехмерной цифровой платформы, запуск которой намечен на лето 2026 года.



KnuckleBonz360 представляет собой цифровую платформу с полностью трехмерными интерактивными мирами, созданными в честь культовых групп и исполнителей. В течение 2026 года здесь появится более двадцати таких тематических пространств. KnuckleBonz360 BackStage Experience позволит поклонникам общаться друг с другом, играть в мини-игры, приобретать эксклюзивные коллекционные предметы и исследовать миры, вдохновленные легендарными обложками альбомов и знаковыми образами известных музыкантов.



Музей Клиффа Бёртона создается в тесном сотрудничестве с его семьей и станет отдельной локацией внутри KnuckleBonz360, посвященной жизни, творчеству и огромному влиянию одного из самых почитаемых басистов в истории тяжелой музыки.



Посетители смогут пройти по всему творческому пути Клиффа — от его первых лет в районе залива Сан-Франциско до легендарных концертных выступлений, которые вдохновили не одно поколение металл-музыкантов и поклонников жанра. Создатели подчеркивают, что проект разрабатывается с максимальным уважением к его наследию.



Генеральный директор и креативный директор KnuckleBonz Tony Simerman: «Клифф Бёртон заново определил роль бас-гитары в трэш-металле, и его влияние на текущий момент ощущается как никогда. Создание Музея Клиффа Бёртона внутри KnuckleBonz360 — наш способ отдать дань его выдающемуся таланту и подарить поклонникам со всего мира место, где его наследие будет жить 24 часа в сутки, 365 дней в году».



Семья Клиффа Бёртона также прокомментировала этот проект: «Музыка и дух Клиффа продолжают вдохновлять поклонников по всему миру, и наша семья гордится возможностью увековечить его наследие именно таким образом. Для нас очень много значит сотрудничество с KnuckleBonz, благодаря которому история Клиффа оживет в Музее Клиффа Бёртона. Мы уверены, что каждый поклонник почувствует его присутствие в этом пространстве».



Новое сотрудничество стало продолжением отношений между KnuckleBonz и семьей музыканта, начавшихся в 2022 году с выпуска лимитированной статуэтки Cliff Burton Rock Iconz. Часть средств от ее продажи была направлена в Cliff Burton Music Scholarship Fund, поддерживающий молодых музыкантов. Теперь идея получила дальнейшее развитие в виде полноценного трехмерного пространства, где поклонники смогут познакомиться с инструментами, памятными образами и ключевыми моментами, определившими наследие одного из самых влиятельных музыкантов в истории металла.



В магазине KnuckleBonz360 будут доступны лицензированные коллекционные цифровые предметы ограниченного тиража, а также новая вручную изготовленная коллекционная статуэтка Клиффа Бёртона, которая поступит в продажу позже в этом году и будет доступна для заказа по всему миру. Многопользовательская платформа позволит поклонникам исследовать виртуальный музей вместе, а открытие Cliff Burton Museum Experience запланировано на лето 2026 года.







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