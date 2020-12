сегодня



Гитарист ANTHRAX — об Эдди Ван Халене



Гитарист ANTHRAX в программе "Let There Be Talk" поделился своими мыслями об Эдди Ван Халене:



«Для меня нет плохих песен с "Van Halen I" до "1984" — нет ни одной проходной и такой, которая бы мне не нравилась. Каждая песня для меня так же важна, как и хиты. Каждая песня. Я люблю "You Really Got Me" — конечно, люблю. Но для меня на первой записи моя любимая песня — "I'm The One"... Его соло на "So This Is Love?" Боже мой. Он определил звучание. И столько чувства в этом соло, как он перемещается по грифу. "Top Jimmy"... Можно продолжать и продолжать. Каждая песня — грёбаный шедевр.



Он был топом во всех смыслах — во всех смыслах. Он был [Джоном] Ленноном и [Полом] МакКартни из хард-рока или хэви-металла. Они были металлом до того, как люди говорили о металле. "I'm The One", "Romeo Delight", "Light Up The Sky" — это металлические мелодии. "Atomic Punk" — это, чёрт возьми, металл. Невероятный автор песен и аранжировщик и просто музыкант. Просто грёбаный мастер!



Я считаю, вы можете с уверенностью сказать, что он был величайшим талантом в целом, он был величайшим талантом последнего... с 1975 года. Для меня нет никого более талантливого в любой области развлечений. Для меня Эдди Ван Хален был бы самым большим талантом из всех. И что сейчас... Какая остаётся пустота».













