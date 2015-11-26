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Van Halen

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25 ноя 2020 : 		 Барабанщик L.A. GUNS: «Смерть Эдди оставила большую прореху»

23 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN отрицает любую возможность реюниона группы с его участием

23 ноя 2020 : 		 Хочешь установку VAN HALEN?

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18 ноя 2020 : 		 Лидер AC/DC — об уходе Эдди Ван Халена

18 ноя 2020 : 		 Гитарист BLACK STONE CHERRY: «Без Эдди Ван Халена я не стал бы музыкантом»

18 ноя 2020 : 		 WOLFGANG VAN HALEN выпустил сингл

17 ноя 2020 : 		 JEFF SCOTT SOTO — об Эдди Ван Халене

14 ноя 2020 : 		 Концертная запись VAN HALEN 1975 года

14 ноя 2020 : 		 Концертная запись VAN HALEN 1974 года

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11 ноя 2020 : 		 REB BEACH: «Без Эдди очень странно...»
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Гитарист ANTHRAX — об Эдди Ван Халене



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Гитарист ANTHRAX в программе "Let There Be Talk" поделился своими мыслями об Эдди Ван Халене:

«Для меня нет плохих песен с "Van Halen I" до "1984" — нет ни одной проходной и такой, которая бы мне не нравилась. Каждая песня для меня так же важна, как и хиты. Каждая песня. Я люблю "You Really Got Me" — конечно, люблю. Но для меня на первой записи моя любимая песня — "I'm The One"... Его соло на "So This Is Love?" Боже мой. Он определил звучание. И столько чувства в этом соло, как он перемещается по грифу. "Top Jimmy"... Можно продолжать и продолжать. Каждая песня — грёбаный шедевр.

Он был топом во всех смыслах — во всех смыслах. Он был [Джоном] Ленноном и [Полом] МакКартни из хард-рока или хэви-металла. Они были металлом до того, как люди говорили о металле. "I'm The One", "Romeo Delight", "Light Up The Sky" — это металлические мелодии. "Atomic Punk" — это, чёрт возьми, металл. Невероятный автор песен и аранжировщик и просто музыкант. Просто грёбаный мастер!

Я считаю, вы можете с уверенностью сказать, что он был величайшим талантом в целом, он был величайшим талантом последнего... с 1975 года. Для меня нет никого более талантливого в любой области развлечений. Для меня Эдди Ван Хален был бы самым большим талантом из всех. И что сейчас... Какая остаётся пустота».

ANTHRAX





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