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Van Halen

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Гитарист TESLA почтил память Эдди Ван Халена



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Гитарист TESLA Frank Hannon почтил память Эдди Ван Халена, который умер в возрасте 65 лет от рака:

«Спасибо тебе, Эдди!

Я прочитал уже столько потрясающих слов в адрес Эдди Ван Халена с момента его кончины и, как и все, я очень опечален...

Эдди был и остаётся самым классным и величайшим! Его огонь коснулся стольких людей, его музыка и новаторские находки на гитаре (и на клавишах тоже!) также оказали огромное влияние на многих и многих. Он был отличным автором песен, создавшим саундтрек твоей юности, и написал СТОЛЬКО замечательных песен, сделавших мир куда более позитивным местом.

Спасибо тебе, Эдди, за вдохновение и новаторство. Ты совершенно точно оказал влияние на TESLA и меня лично, и как гитарист, и как автор песен своими альбомами, наполненными мелодическими темами, убойными риффами, хуками, невероятным звучанием и припевами... И всё это с невероятной страстью к разрушению границ и созданию того, что раньше никто не слышал.

Спасибо тебе, Эдди... Да благословит тебя Бог!»

TESLA



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