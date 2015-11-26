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Van Halen

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OZZY OSBOURNE почтил память Эдди Ван Халена



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OZZY OSBOURNE почтил память Эдди Ван Халена, скончавшегося от рака в возрасте 65 лет:

«Последний раз, когда я с ним плотно общался, это был 79 год и наш совместный тур, они открывали выступления SABBATH. Они были очень милыми парнями, мы отлично веселились. Каждый раз, когда я видел Эдди, это было весело.

Помню, как увидел, как он делает finger-tapping и он был первым от кого я это увидел. Когда ты начинаешь думать, что никто не может сделать игру на гитаре захватывающей, появляется кто-то, кто опровергает твои мысли. Он был как раз из таких.

Весь этот finger-tapping в 80-е, со всеми этими глэм командами, тогда все это делали. Но когда ты видишь, как это делает мастер, все остальное становится вторичным. Любой на фоне Эдди Ван Халена был на втором плане насколько я могу судить.

Что мне всегда импонировало в нем, так это его улыбка на лице, он всегда выглядел так как будто наслаждается каждой проведенной секундой. Было ли это все связано с какой-то шоубиз хренью или нет, он всегда выглядел так, как будто проживает свой лучший момент жизни.

Помню играли мы концерт в Сан-Антонио, они вышли и оставили выжженную землю. А мы должны были играть следом. Это был очень сложный для нас концерт, играть за VAN HALEN, ты думал: "Ой, еппа, ну нет". И после этого тура они взлетели.

Я мог днями смотреть на то, как он играет. Он был настолько веселым и развлекающим гитаристом. Он делал все так, что со стороны казалось все банальным и простым, все было очень естественным. Все старались быть Эдди Ван Халеном, но был только один единственный Эдди. Я считаю, что он уникален. Одному богу известно, что нужно сделать, чтобы быть таким же».

OZZY OSBOURNE Pays Tribute To EDDIE VAN HALEN: He Was



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