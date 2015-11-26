сегодня



Очередная гитара VAN HALEN уйдёт с полотка



RR Auction анонсировали продажу ещё одной гитары Эдди Ван Халена, которая подписана музыкантом и была выпущена в рамках Charvel EVH Art Series.

</div>





+0 -0



просмотров: 169

