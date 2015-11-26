Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Гитарист GOJIRA: «Не ели бы животных — не было бы пандемии» 39
*Новое видео KK'S PRIEST 26
*Видео с текстом от HELLOWEEN 24
*Басовые партии DAVID'a ELLEFSON'a не появятся на новом альбо... 24
*Юбилейное издание METALLICA выйдет осенью 20
[= ||| все новости группы



*

Van Halen

*



27 июн 2021 : 		 Очередная гитара VAN HALEN уйдёт с полотка

20 июн 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — о VAN HALEN: «Они должны были стать хедлайнерами»

19 июн 2021 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Концерт памяти папы обязательно состоится»

17 июн 2021 : 		 Установка ALEX VAN HALEN ушла за 230 000 долларов

17 июн 2021 : 		 Серия гитар Эдди Ван Халена ушла за 210 тысяч

15 июн 2021 : 		 SAMMY HAGAR знал, что со здоровьем у Эдди совсем плохо

14 июн 2021 : 		 VAN HALEN не записывали 60 песен в 2012-м

2 июн 2021 : 		 Барабанщик DEF LEPPARD — об Эдди Ван Халене

27 май 2021 : 		 Установка ALEX VAN HALEN может уйти за 300 000 долларов

18 май 2021 : 		 Гитара Эдди Ван Халена выставлена на аукцион

14 май 2021 : 		 GEORGE LYNCH почтил память Эдди Ван Халена

16 апр 2021 : 		 SAMMY HAGAR был против смены названия после прихода в VAN HALEN

16 апр 2021 : 		 После ухода DAVID'a LEE ROTH'a лейбл хотел изменить имя VAN HALEN

8 апр 2021 : 		 BRIAN TICHY исполняет VAN HALEN

23 мар 2021 : 		 MICHAEL ANTHONY: «Были разговоры о бокс-сете VAN HALEN»

22 мар 2021 : 		 Продюсер Грэмми — о трибьюте Ван Халену

22 мар 2021 : 		 WOLFGANG VAN HALEN: «Меня приглашали на Грэмми»

3 мар 2021 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я хоть и басист, но Эдди повлиял и на меня»

1 мар 2021 : 		 GEORGE LYNCH вспомнил о посиделках с Эдди

25 фев 2021 : 		 YNGWIE MALMSTEEN почтил память Эдди Ван Халена

20 фев 2021 : 		 Превью книги об Эдди Ван Халене

18 фев 2021 : 		 Книга об Эдди Ван Халене выйдет летом

10 фев 2021 : 		 STEVE LUKATHER — об Эдди Ван Халене

4 фев 2021 : 		 STEVEN WILSON сдал назад

3 фев 2021 : 		 TONY IOMMI — об Эдди Ван Халене

3 фев 2021 : 		 STEVEN WILSON: «Смерть Эдди я почти не заметил»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Очередная гитара VAN HALEN уйдёт с полотка



*
zoom
*
* *
RR Auction анонсировали продажу ещё одной гитары Эдди Ван Халена, которая подписана музыкантом и была выпущена в рамках Charvel EVH Art Series.

EDDIE VAN HALEN - Autographed Stage-Played Charvel EVH Art Series Signature Guitar Up For Auction



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Сообщений нет



Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 169

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом