25 окт 2020



OZZY OSBOURNE: Эдди как-то звал меня петь



В рамках беседы с OZZY OSBOURNE'ом тот рассказал о своих впечатлениях об игре Эдди Ван Халена:



«Ты можешь думать, что все уже видел и вдруг из ниоткуда появляется кто-то, кто устраивает настоящую революцию. Смотреть за игрой Эдди было как наблюдать за действиями паука. Это незабываемо. Но он всегда все делал так как будто это невероятно просто и легко».



На вопрос о том, были ли какие-то планы о совместной работе помимо случайных пересечений на фестивалях или турах, Ozzy ответил:



«Нет, нет нет. Как-то мне он позвонил и спросил, не хочу ли я петь в его группе, это все было сразу после ухода Sammy. Думаю, что он был немного пьян. Мы оба этим занимались — звонили в четыре утра и что-то мычали в трубку».













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