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Van Halen

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|||| 25 окт 2020

OZZY OSBOURNE: Эдди как-то звал меня петь



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В рамках беседы с OZZY OSBOURNE'ом тот рассказал о своих впечатлениях об игре Эдди Ван Халена:

«Ты можешь думать, что все уже видел и вдруг из ниоткуда появляется кто-то, кто устраивает настоящую революцию. Смотреть за игрой Эдди было как наблюдать за действиями паука. Это незабываемо. Но он всегда все делал так как будто это невероятно просто и легко».

На вопрос о том, были ли какие-то планы о совместной работе помимо случайных пересечений на фестивалях или турах, Ozzy ответил:

«Нет, нет нет. Как-то мне он позвонил и спросил, не хочу ли я петь в его группе, это все было сразу после ухода Sammy. Думаю, что он был немного пьян. Мы оба этим занимались — звонили в четыре утра и что-то мычали в трубку».

OZZY OSBOURNE: EDDIE VAN HALEN Once Called Me While Drunk And Asked Me To Sing For VAN HALEN





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КомментарииСкрыть/показать 3 )

gravitgroove


25 окт 2020, 17:33		Паук пауку рознь. За "Пауком" тоже интересно наблюдать, когда он в стельку. Полученный от просмотра опыт ненавясчиво отталкивает прикасаться к алкоголю больших объемов.

kircore


25 окт 2020, 18:19		Совсем запиз... зарапортовался старый торчок.

Orthodox


25 окт 2020, 21:38		После очередного занюха Оззи будет утверждать, что его приглашали в Найтвиш после ухода Тарьи...


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