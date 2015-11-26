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Вокалист STEEL PANTHER — об Эдди Ван Халене



Вокалист STEEL PANTHER также поделился своими воспоминаниями, связанными с Эдди Ван Халеном:



«Вы даже не представляете, насколько VAN HALEN укоренился как один из героев тяжёлого металла, и когда его не стало, я просто не представлял, что сказать или написать. Я даже не представлял, что он играл настолько важную роль в моей жизни — вдохновение, музыка... Эта группа была для меня всем. И я уверен, что таковой она была и для многих других. Я всегда хотел походить на David'a Lee Roth'a, я всегда хотел быть Эдди. Я не умею играть на гитаре так же хорошо, но...



И мне повезло, я встречался с Dave'ом несколько раз, и даже несколько раз пересекался с Эдди. И я очень благодарен за это. Но всегда это было очень скоротечно из серии: "Привет, как дела?" Я видел его в Staplles, практически перед тем, как Gary присоединился к команде. Он был с сыном, и я такой: "Привет, Эдди. Я аццкий фанат!", а он мне отвечает: "А я знаю твою группу. ATOMIC PUNKS. Вы, ребята, очень неплохи". И я теряю дар речи: "Ёперный театр! Эдди Ван Хален знает нашу трибьют-группу". Это было нечто. Потом я как-то был в гримёрке, когда они впервые играли с Wolfie в Forum. И я прошёлся по сцене, увидел, что Эдди тоже на неё поднимается, я подошёл, поздоровался с ним, и на этом всё.



Так что я смотрел на него как на рок-бога.



VAN HALEN для меня были всем. Я люблю SCORPIONS, MÖTLEY CRÜE, DEEP PURPLE, CHEAP TRICK, RATT, BON JOVI, WHITE LION… Я люблю весь этот материал, но для меня всё началось с VAN HALEN. Все старались скопировать Dave'a и Эдди».



















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