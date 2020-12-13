14 дек 2020



Эдди Ван Хален был кремирован



По сообщению TMZ, легендарный гитарист VAN HALEN Эдди Ван Хален был кремирован 28 октября через 22 дня после смерти, а его прах был доставлен 29-летнему сыну Wolfgang'y Van Halen'y. Одно из последних пожеланий Эдди заключалось в том, чтобы пепел был развеян у побережья Малибу, Калифорния, и, как ожидается, его сын сделает это.













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