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Гитарист SEPULTURA: «Я хотел такие же штаны, как у Эдди»



В рамках беседы с Kaaos TV гитарист SEPULTURA Andreas Kisser ответил на вопрос, была ли у него возможность встретиться с Эдди Ван Халеном в течение его карьеры:



«Это мое самое большое разочарование — когда уходит легенда, а у меня не было возможности с ней познакомиться.



Я, конечно, из Бразилии, как вы все знаете. В 1983 году VAN HALEN впервые приехали в Бразилию на гастроли с "Diver Down". Они играли в Сан-Паулу, в моём городе. Я был молод. Моя мама не разрешила мне пойти на шоу, и я был очень зол. Многие мои друзья ходили на концерт, они отлично провели время. Но у меня был шанс увидеть VAN HALEN на VMA, на MTV Awards в 1992 году, где они открыли церемонию. Они играли "Poundcake", эту песню с этим инструментом — с электроинструментом. Они сделали саундчек, а потом в прямом эфире отыграли на весь мир, и это была фантастика, потому что это была моя единственная возможность увидеть, прочувствовать и находиться в одной комнате с Эдвардом Ван Халеном».



Размышляя о смерти Эдди, он сказал:



«Это было так шокирующе. Мы все знали, что он был очень болен и переживал очень трудный период в своей жизни, боролся с раком. И до кучи все эти злоупотребления в течение всех лет...»



Kisser также рассказал о влиянии Эдди на его собственную карьеру:



«Я понял, что Ван Хален был настолько частью моей жизни, что я не осознавал этого. Когда происходит что-то подобное, ты начинаешь вспоминать всё, что ты делал, и вот влияние VAN HALEN и "Eruption"... И то, как [Эдди] одевался. Моей мечтой было иметь такие же штаны, как у Ван Халена. Я был занозой в заднице для моей матери, пытаясь найти такие же элементы, найти такие же брюки, и всё такое. И эта легенда о том, что он делал с медиаторами, и [как он] пытался, чтобы струны закипали, все эти "фейки" [смеётся] — то, чего хотели добиться все гитаристы. Потому что все хотят быть Ван Халеном.



Я помню, когда решил стать музыкантом: я поговорил со своей семьёй, я поговорил с мамой. Она сказала: "Отлично. Но ты должен быть лучшим. Что бы ты ни делал, ты должен быть лучшим". Я спросил: "Почему я буду лучшим, если уже есть Эдвард Ван Хален? Это невозможная задача". Но я понял, что не бывает такого, чтобы быть лучшим. Конечно, у меня есть лучшее, у тебя есть лучшее, и я уверен, что я лучший гитарист для некоторых людей. Ну и ладно.



Вдохновение и мотивация быть Ван Халеном — это то, что есть у каждого гитариста. Иначе мы бы не занимались тем, чем занимаемся».







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