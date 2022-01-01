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Van Halen

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WOLFGANG VAN HALEN больше не заинтересован в концерте памяти Эдди Ван Халена



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Wolfgang Van Halen в очередной раз высказался по поводу предполагаемого трибьют-проекта VAN HALEN, заявив, что он получил удовлетворение, исполнив песни своего покойного отца на недавних концертах в честь Тейлора Хокинса.

Сын Эдди Ван Халена, который исполнил три песни VAN HALEN, — "On Fire", "Hot For Teacher" и "Panama" в течение двух концертов в сентябре, сказал журналу Classic Rock, что он больше не заинтересован в отдельном мероприятии в честь Эдди Ван Халена:

«Я думаю, что уже сделал это на концерте памяти Тейлора Хокинса. Я чувствую удовлетворение, потому что моя часть шоу была посвящением моему отцу.
Когда дело касается VAN HALEN и лиц, окружающих группу, это прискорбно, конечно, по сравнению с FOO FIGHTERS, у которых всё в порядке с межличностными отношениями.
Я не знаю, что происходит с некоторыми группами, но определённые личности просто не могут преодолеть себя, чтобы работать коллективно ради одной цели. Это было проклятием VAN HALEN на протяжении всей их карьеры. Так что моё выступление на концертах Тейлора дало мне этот катарсис без стресса, связанного с лагерем VAN HALEN, и с музыкантами, которые в нём участвуют. Их лагерь не может нормально функционировать. Чёрт, даже когда группа была активна, было трудно строить планы».




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