сегодня



Финальное шоу VAN HALEN



Запись последнего выступления группы VAN HALEN, состоявшегося четвертого октября 2015 года в Hollywood Bowl, Los Angeles, доступна для просмотра ниже. Запись звука взята с пульта.



Сет-лист:



01. Light Up The Sky



02. Runnin' With The Devil



03. Romeo Delight



04. Everybody Wants Some!!



05. Drop Dead Legs



06. Feel Your Love Tonight



07. Somebody Get Me A Doctor



08. She's The Woman



09. I'll Wait



10. Drum Solo



11. Little Guitars



12. Dance The Night Away



13. Beautiful Girls



14. Women In Love...



15. Hot For Teacher



16. Dirty Movies



17. Ice Cream Man (John Brim Cover)



18. Unchained



19. Ain't Talkin' 'Bout Love



20. Guitar Solo



21. You Really Got Me (THE KINKS Cover)



22. Panama



23. Jump



















+0 -0



просмотров: 427