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Van Halen

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Финальное шоу VAN HALEN



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Запись последнего выступления группы VAN HALEN, состоявшегося четвертого октября 2015 года в Hollywood Bowl, Los Angeles, доступна для просмотра ниже. Запись звука взята с пульта.

Сет-лист:

01. Light Up The Sky

02. Runnin' With The Devil

03. Romeo Delight

04. Everybody Wants Some!!

05. Drop Dead Legs

06. Feel Your Love Tonight

07. Somebody Get Me A Doctor

08. She's The Woman

09. I'll Wait

10. Drum Solo

11. Little Guitars

12. Dance The Night Away

13. Beautiful Girls

14. Women In Love...

15. Hot For Teacher

16. Dirty Movies

17. Ice Cream Man (John Brim Cover)

18. Unchained

19. Ain't Talkin' 'Bout Love

20. Guitar Solo

21. You Really Got Me (THE KINKS Cover)

22. Panama

23. Jump

Watch EDDIE VAN HALEN








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