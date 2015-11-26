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Серия гитар Эдди Ван Халена ушла за 210 тысяч



Коллекция из пяти гитар из серии Charvel Art Series, на которых играл Эдди Ван Хален (и оставил свой автограф), была продана на аукционе за 210 225 долларов. Две чёрно-желтые гитары ушли за $38,400 и $41,600 соответственно, красно-белый Frankenstein Mark II — за $40,625, Charvel — за $38,400 и чёрно-белый EVH-signed Art Series — за $51,200.







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