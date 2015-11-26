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Установка ALEX VAN HALEN может уйти за 300 000 долларов



С 11 по 13 июня пройдут новые аукционы Julien's Auctions в Беверли-Хиллз, и одним из лотов стала установка Alex'a Van Halen'a, на которой он играл в рамках тура 1980 года "Invasion". Ожидается, что она будет продана за $200,000–300,000.















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